واشنطن 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الحد من التسلح.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي: إن بوتين اتصل بترامب ليوجه له الشكر على المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي أسهمت في إحباط هجوم إرهابي كان من المزمع تنفيذه في روسيا خلال احتفالات العام الجديد.وكانت روسيا أعلنت أمس أنها أحبطت هجمات أفادت أنباء بأنه تم التخطيط لها في سان بطرسبرج بفضل معلومة تلقتها من واشنطن.// انتهى //20:49ت م0176