الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم لقاءات الجولة الـ15 المؤجلة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بأربع مباريات جمعت بين الخليج والشعلة، ونجران مع حطين، والثقبة أمام الجيل، وأخيرًا أحد والطائي.وعلى ملعبه في سيهات، تعادل فريق الخليج سلبيًا مع ضيفه الشعلة، ليضيف كل طرف نقطة إلى رصيده، ليكون رصيد الخليج 22 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق 3 نقاط أقل من الشعلة التاسع.ونجح نجران في تحقيق فوز على ملعبه ووسط أنصاره بهدف دون مقابل أمام ضيفه حطين، وارتفع رصيد نجران إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 16 نقطة من نصيب حطين الثامن عشر في جدول الترتيب، وفي المباراة الثالثة عاد فريق الجيل بفوز ثمين خارج ملعبه بنتيجة 2-1 أمام مضيفه الثقبة، وتجمد رصيد الثقبة عند 27 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتقى الجيل إلى المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.وفي ختام مباريات اليوم، وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حقق فريق أحد فوزًا بالدقائق الأخيرة بهدف دون رد على حساب الطائي، وبهذا الفوز رفع أحد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، متفوقًا على الطائي الذي تراجع للمركز الخامس، بفارق نقطة.// انتهى //21:14ت م0178