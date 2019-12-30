حائل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم الاجتماع الأول للجنة الفعاليات بإمارة منطقة حائل .وفي بداية الاجتماع رحب المطيري بالجميع ، مؤكداً أهمية الدور المنوط بأعضاء اللجنة وأهمية التفاعل الأمثل بما ينعكس على النشاط السياحي والاقتصادي على مدار العام .بعد ذلك تم مناقشة طلبات الجهات الراغبة بتنفيذ فعاليات سياحية في مدينة حائل والمحافظات التابعة للمنطقة واتخذت اللجنة بشأنها الإجراءات اللازمة .// انتهى //21:16ت م0180