عام / وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع لجنة الفعاليات بإمارة المنطقة
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
حائل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
رأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم الاجتماع الأول للجنة الفعاليات بإمارة منطقة حائل .
وفي بداية الاجتماع رحب المطيري بالجميع ، مؤكداً أهمية الدور المنوط بأعضاء اللجنة وأهمية التفاعل الأمثل بما ينعكس على النشاط السياحي والاقتصادي على مدار العام .
بعد ذلك تم مناقشة طلبات الجهات الراغبة بتنفيذ فعاليات سياحية في مدينة حائل والمحافظات التابعة للمنطقة واتخذت اللجنة بشأنها الإجراءات اللازمة .
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