سكاكا 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مكتبه بالمحافظة اليوم برئيس بلدية المحافظة المهندس سميحان بن محمد الشمري، ورئيس المجلس البلدي فالح زعل العنزي.واستعرضت خلال اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة وضع المنازل الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمواطنات.// انتهى //21:18ت م0181