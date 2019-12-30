رياضي/ الأردن والعراق تتقدمان بملف مشترك لاستضافة كأس أمم آسيا 2027
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
عمّان 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظيره العراقي بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.
وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم التوجه لتقديم طلب مشترك مع الاتحاد العراقي لاستضافة البطولة الآسيوية.
وأقيمت نسخة 2019 من البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما ستقام النسخة المقبلة في الصين في العام 2023م.
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21:55ت م
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