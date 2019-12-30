عمّان 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظيره العراقي بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم التوجه لتقديم طلب مشترك مع الاتحاد العراقي لاستضافة البطولة الآسيوية.وأقيمت نسخة 2019 من البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما ستقام النسخة المقبلة في الصين في العام 2023م.// انتهى //21:55ت م0183