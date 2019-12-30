عام / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
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21:59ت م
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