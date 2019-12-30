الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .// انتهى //21:59ت م0185