عرعر 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل بعرعر اليوم يومًا ترفيهيًا ثقافيًا اجتماعيًا لنزلاء التأهيل الشامل وذلك في مقر المركز.وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات الثقافية والإنشاد واستعراض الشخصيات الكرتونية، وذلك ضمن مبادراتها الاجتماعية.// انتهى //22:06ت م0187