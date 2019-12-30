الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في ديوان الإمارة أمس مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سلمان بن محسن الضلعان.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطرق، وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.كما بُحث تعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك بين الجهتين والحلول المستعجلة لعدد من المعوقات والمتعثرات.// انتهى //22:07ت م0189