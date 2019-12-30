الدرب 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستواصل اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان "ربيع الدرب" استعداداتها لانطلاق الموسم السياحي يوم الخميس القادم أول أيام إجازة الفصل الدراسي الأول .وأكد محافظ الدرب رئيس مجلس التنمية السياحية بالدرب المهندس صالح بن على القحطاني تضافر الجهود من الجهات المشاركة في المهرجان لانطلاقة جميع الفعاليات في موعدها، حيث يقوم أكثر من 100 مشارك بوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المهرجان.من جانبه أوضح رئيس بلدية الدرب المهندس محمد الخرمي أن البلدية عكفت على تنفيذ الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص منذ 4 أشهر وحُددت مواقع التنفيذ وتجهيزها بالكهرباء والصيانة، إضافة إلى إعادة زراعة المسطحات الخضراء في خمس حدائق، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة، وكذلك تجهيز منتزه الدرب العام في مرحلته الأولى.فيما أشار رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف إلى أن شاطئ الشقيق سيحتضن عددًا من فعاليات ربيع الدرب، وتكثيف فرق النظافة والصيانة على مدار الساعة، إضافة إلى عدد من البرامج التي تنفذها هيئة الترفيه لأول مرة بالشاطئ من خلال أحد المنظمين لتكون داعمًا إضافيًا لفعاليات ربيع الدرب التي سيتواصل على مدى ١٦ يومًا.// انتهى //22:35ت م0192