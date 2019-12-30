محايل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة بارق ممثلة بقسم الخدمات البلدية تجهيز الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية والمرافق العامة استعدادًا لموسم شتاء هذا العام.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية بدأت في صيانة الإنارة بحديقة خبت آل حجري وزيادة أعمدة الإنارة، إضافة إلى تهيئة ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها.وأشار إلى أن البلدية هيأت القرية التراثية بجبال جنوب المحافظة، وسفلتة ورصف الساحات الخارجية بها وتهيئة (مطل وممشى وحديقتي جبال) وتكثيف أعمال النظافة وصيانة الإنارة والألعاب ودورات المياه.وشدد عسيري على مواصلة البلدية لأعمال معالجة التشوه البصري في الطرق الرئيسة والمرافق العامة وصيانة الحدائق العامة بمركز تلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم، لافتًا الانتباه إلى أن صحة البيئة ورقابة الأسواق تكثف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات والفنادق والشقق الفندقية، وذلك حرصًا على أن يجد أهالي المحافظة ومراكزها والمتنزهون والزوار خدمات مميزة تعكس تطور المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //22:38ت م0193