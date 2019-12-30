ظهران الجنوب 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأقامت وحدة الخدمات الإرشادية بفرع الكلية التقنية بظهران الجنوب اليوم برنامج تهيئة المستجدين للفصل التدريبي الثاني بحضور مشرف فرع الكلية التقنية المهندس معيض آل شايع ووكلاء الوحدة للتدريب وشؤون المتدربين ورؤوساء الأقسام التدريبية.ويهدف البرنامج إلى التعريف بالأنظمة واللوائح للكلية ونظام رايات، والخدمات التي تقدمها وكالة شؤون المتدربين لمتدربيها.وطبعت بطاقة المتدرب لجميع المتدربين المستجدين وتسلموا دليل المتدرب الذي يحوي جميع ما يهم المتدرب خلال التحاقه بالتدريب بالكلية.// انتهى //22:53ت م0195