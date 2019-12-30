الدرعية 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة بتمديد فترة استقبال مشاركات مشاريع طلاب صناعة الأفلام في الخارج في مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام حتى 31 يناير 2020م؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج، للمشاركة في المسابقة الوطنية والاستفادة من الرعاية والدعم لإنتاج مشروعات تخرجهم السينمائية.ويعد مسار "طلاب السينما" المخصص للطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في مجال صناعة الأفلام في الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية، واحدًا من أربعة مسارات لمسابقة "ضوء" لدعم الأفلام التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي أكبر مسابقة لدعم الأفلام السعودية بتمويل يصل إلى 40 مليون ريال.وتشمل مسارات المسابقة: النصوص المكتملة ونصوص تحت التطوير وأفلام مكتملة ومشاريع طلاب صناعة الأفلام.يُذكر أن جميع المشاركات خلال فترة التسجيل ستخضع للتقييم من لجان التحكيم المختصة لاختيار مشاريع الأفلام الفائزة في كل مسار من مسارات المسابقة، عبر مراحل متلاحقة من التدقيق والفرز تنتهي بمرحلة التحكيم التي ستقيم لجنة التحكيم، المكونة من الخبراء في المجال، أفضل المرشحين لاختيار الفائزين من كل مسار، في حين سيكون يوم 20 فبراير 2020م موعد الإعلان عن الفائزين في كل مسار.وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم مسابقة "ضوء" لدعم الأفلام إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتمكين ودعم المواهب السعودية في المجال السينمائي، بوصفه محركًا ثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا، إلى جانب عرض المحتوى السينمائي السعودي على مختلف المنصات المحلية والعالمية، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لصناع الأفلام السعودية المحترفين والطلاب المتخصصين في هذا المجال الحيوي.// انتهى //23:04ت م0196