سكاكا 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم مبادرة فن الحدائق المستدامة والتي تتضمن ‏دهان الجدران ورسم الجداريات وإزالة الملصقات المشوهة والنظافة العامة في نادي أمانة الجوف التطوعي.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرهان أن النادي الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة قبل أسابيع وسجل بياناته كأول متطوع في النادي، أطلق اليوم المرحلة الأولى من المبادرة من خلال طلاء ومعالجة الجدران المشوهة وإزالة الكتابات وتحسين المشهد الحضري بمنتزه العين بمدينة سكاكا، بمشاركة 35 متطوعاً ومتطوعة.وبين المهندس الشرهان أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لتفعيل إدارة التطوع البلدي، موكداً على أهمية تفعيل الدور التطوعي الذي يعد رافداً أساسياً للتنمية الشاملة، ويعكس مدى وعي المواطن لدوره في نهضة بلاده ورفعتها والمحافظة عليها.ودعا أمين منطقة الجوف المواطنين الراغبين والناشطين في العمل التطوعي التسجيل في نادي الأمانة التطوعي لتنفيذ مبادرات متنوعة تخدم المنطقة وأهلها.// انتهى //00:02ت م0199