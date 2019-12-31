الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسحصل مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد الكلي من الجمعية الأمريكية للمحاكاة الطبية، وهي جمعية غير ربحية تلتزم بتعزيز ودعم علم محاكاة الرعاية الطبية، كما تدعم أساتذة ومقدمي الرعاية الصحية، والباحثين، والإداريين، ومطوري المناهج، فنيي التكنولوجيا، وواضعي السياسات لمواكبة التطورات والتغيرات السريعة في التعليم القائم على المحاكاة في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عنايتها بتحسين جودة ممارسات الرعاية الصحية لخدمة المجتمعات عالميًا.وأوضحت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة رولا الرباح أن الاعتماد المؤسسي للمركز من الجمعية الأمريكية للمحاكاة الطبية يعد نقطة تحول وأحد أهم الأهداف في الخطة الاستراتيجية للمركز، وذلك لما له من نتائج في رفع كفاءته وجودة نتائجه، مضيفةً أن ذلك سيؤهل تنمية المهارات السريرية ليتبوأ موضعه المستحق في مصاف المراكز العالمية ويتيح له المجال لاستضافة وتنفيذ دورات عالمية عالية الجودة.وأكدت الرباح على أن هذا الاعتماد يعد أعلى اعتماد مؤسسي يمنح لمراكز المحاكاة بالعالم، حيث أن الجمعية الأمريكية للمحاكاة الطبية هي المرجع العالمي المتعارف عليه إقليميًا ودوليًا لمراكز التعليم بالمحاكاة الطبية.يُشار إلى أن مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يعد من أكبر مراكز المحاكاة في العالم والذي جهز بأحدث المعدات الطبية وأكفأ الكوادر البشرية لتقديم دورات في التعليم المهني المستمر، إضافة إلى تدريب وتقييم الممارسين الصحيين بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويستقبل المركز سنويًا ما يقارب 2000 مرتاد من الطلاب والطالبات والممارسين الصحيين، وفي مجال الفعاليات والمؤتمرات المختصة في المحاكاة يتأهب المركز في الفترة الحالية للمشاركة في حدث SimGHOSTS والمزمع انعقاده في شهر فبراير 2020.// انتهى //00:24ت م0202