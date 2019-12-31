نيويورك 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 24ر182 نقطة، ما نسبته 64ر0 في المئة، ليصل عند مستةى 02ر28463 نقطة، بينما فقد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 58ر0 في المئة، ما يعادل 64ر18 نقطة، ليغلق عند مستوى 38ر3221 نقطة.وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 62ر60 نقطة، ما نسبته 67ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 99ر8945 نقطة.// انتهى //01:38ت م0204