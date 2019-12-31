المنامة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأكدت مملكة البحرين وقوفها مع مكافحة الإرهاب والعنف والجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه وسيادة كل الدولة العربية.ونوه بيان وزارة الخارجية البحرينية بمواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه العراق وبخالص التمنيات للشعب العراقي بدوام الاستقرار والازدهار.// انتهى //01:50ت م0206