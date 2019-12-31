الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنينخادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. الخميسولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركيأمير الرياض يستقبل سفير باكستان ورئيس المحكمة الجزائيةفيصل بن مشعل يتسلم التقرير الختامي لأعمال منتدى القصيم للإبداع والابتكارمحمد بن ناصر ينوه بجهود هيئة الأمر بالمعروففيصل بن سلمان يستعرض أنشطة هيئة المواصفات والمقاييسوزير الخارجية يستقبل السفير الأميركي ورئيس إثيوبيا السابقوزير التعليم يوافق على إقامة ملتقى "المواطنة العالمية" بالرياض«الصحة» تنفذ مبادرة تمريضية لرعاية كبار السنقيمة «أرامكو».. الأولى في البورصة العالميةالشورى يطالب "كفالة" بتخفيض رسوم وفوائد القروضواشنطن تهدد بمواصلة ضرب «فصائل إيران» في العراقتركيا تدعم العنف بتجنيد المرتزقةالجيش اليمني يسقط درون حوثية في صافرالسودان: الإعدام شنقاً لـ (27) من عناصر الاستخباراتعباس يجدد: لا انتخابات بدون المقدسيينتونس تمدد حالة الطوارئ// يتبع //06:02ت م0003