عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنين
خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. الخميس
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي
أمير الرياض يستقبل سفير باكستان ورئيس المحكمة الجزائية
فيصل بن مشعل يتسلم التقرير الختامي لأعمال منتدى القصيم للإبداع والابتكار
محمد بن ناصر ينوه بجهود هيئة الأمر بالمعروف
فيصل بن سلمان يستعرض أنشطة هيئة المواصفات والمقاييس
وزير الخارجية يستقبل السفير الأميركي ورئيس إثيوبيا السابق
وزير التعليم يوافق على إقامة ملتقى "المواطنة العالمية" بالرياض
«الصحة» تنفذ مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن
قيمة «أرامكو».. الأولى في البورصة العالمية
الشورى يطالب "كفالة" بتخفيض رسوم وفوائد القروض
واشنطن تهدد بمواصلة ضرب «فصائل إيران» في العراق
تركيا تدعم العنف بتجنيد المرتزقة
الجيش اليمني يسقط درون حوثية في صافر
السودان: الإعدام شنقاً لـ (27) من عناصر الاستخبارات
عباس يجدد: لا انتخابات بدون المقدسيين
تونس تمدد حالة الطوارئ
// يتبع //
06:02ت م
0003