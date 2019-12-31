وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الطنطورة مثالاً ): التنوع الثقافي والتراثي والحضاري مهم لأي دولة؛ كونه يعزز من مكانتها وحضورها على خارطة الجذب العالمية، التي تسعى كل دول العالم على احتلال مركز متقدم على أجندتها، وفي بلادنا - ولله الحمد والمنة - نمتلك من مقومات الجذب الشيء الكثير على الأصعدة كافة ما يؤهلنا أن نحتل مركزاً متقدماً على تلك الخارطة، لما نمتلك من مقومات قد لا تتوافر لأي بلد آخر.وأضافت : السياحة في بلادنا مازالت في طور النشوء باتجاه الارتقاء، ورغم ذلك فهي تسابق الزمن لتكون على المستوى الذي نتطلع إليه، لنصبح مقصداً سياحياً عالمياً، وهذا أمر في متناول اليد، وما يحدث حالياً يبشر بأننا سنتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية عطفاً على مقومات الجذب السياحي وتنوعها التي بحوزتنا، وبدأنا استثمارها بطريقة جاذبة لمن أراد تنوعاً ثقافياً حضارياً وطبيعياً في بلد واحد، فكل منطقة من مناطق المملكة لديها من عوامل الجذب السياحي المختلفة عن المناطق الأخرى ما يؤهلها أن تكون مزاراً سياحياً متكامل العناصر.وختمت : موسم شتاء الطنطورة أحد المزارات السياحية التي بدأت في التشكل، وما هو حاصل فيه بالفعل يبشر بأن صناعة السياحة في بلادنا تسير بخطوات واثقة باتجاه المستقبل القريب، فاستغلال الإمكانات والأماكن السياحية يتم على مستويات عالية الجودة، وإن كانت في بدايتها، ولكنها تسير على خطى من الواضح أنها مدروسة بعناية فائقة، ورؤية واضحة عما سيكون عليه مستقبل السياحة في بلادنا، ولا تقتصر فائدة الجذب السياحي على أن يعرف القادم إلى بلادنا ما نملك من تاريخ حضاري متنوع، وحاضر نفخر به، ومستقبل نتطلع إليه، ولكن أيضاً هناك من الفوائد التي تعود على اقتصاد بلادنا بالخير الوفير، وما فرص العمل التي توفرت لأبناء المناطق السياحية إلا غيض من فيض، سنرى نتائجه في المستقبل القريب بحول الله.// يتبع //06:02ت م0004