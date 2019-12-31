وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الابتعاث الثقافي.. ثورة معرفية ) : في ضوء ما تشهده المملكة من خطوات تنموية واسعة في مختلـف المجالات، بما فيها المجال الثقافي، فإنها أطلقت أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخها، كما أعلن عن ذلك سمو وزير الثقافة، وهذا البرنامج الطموح بكل تفاصيله سوف يتيح الـفرص السانحة للطلاب والطالبات السعوديين لدراسة العديد من التخصصات الثقافية والفنية، في خطوة متقدمة ترسم أهمية تلك التخصصات للوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة لمستقبل المملكة الـواعد الـذي ترسم ملامحه رؤية الوطن وخطط التحول الشاملة، فالتحاق أبناء الوطن بكبريات الجامعات العالمية لـدراسة علوم متنوعة يمثل انطلاقة واثبة نحو مستقبل جديد ومتغير.وتابعت : ولا شك أن التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الثقافي بالمملكة أدى بالنتيجة إلى الإعلان عن هذه الخطوة الطموحة والمباركة التي ستمكن الملتحقين من الطلاب والطالبات السعوديين للحصول على درجات علمية رفيعة في تلك التخصصات المطلوبة، فالبرنامج الـذي سوف تنطلق فعالياته في التاسع عشر من يناير المقبل وفقا لمساراته الرئيسية الثلاث يعد برنامجا سوف يبلور مختلف الخطوات الحثيثة نحو صناعة مستقبل ثقافي متغير في المملكة، يلبي أهداف التنمية في مسار من أهممساراتها.وبينت : تلـك المسارات تتمحور في شمول الـبرنامج للطاقات الوطنية الشابة من الطلاب والطالبات الـذين يدرسون حالـيا علـى حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، فهذه الفئة سوف تلحق ببرنامج الابتعاث الثقافي وفقا للوائحه وآلياته، ومن تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الـثقافة والـفنون ولـديهم قبول من الجامعات المعتمدة سوف يبتعثون فور استكمالهم لمتطلبات وشروط البرنامج، ويتضمن المسار الثالث الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى البرنامج.وختمت : هذه الخطوة الحميدة الـتي انتهجتها وزارة الثقافة اقترنت بمنصة إلكترونية شاملة لاستقبال طلـبات الانضمام إلـى هـذا الـبرنامج الـطموح اعتبارا من مطلع عام 2020 ، وبهذا فإن المملكة وفقا لهذا البرنامج تسعى لانطلاقة ثقافية كبرى تعتمد في أساسها على تحصيل الطاقات الوطنية على تخصصات علمية مختلفة في سائر الـروافد الثقافية، التي من شأنها المساهمة الفاعلة في نقل المملكة إلى عوالم متقدمة جديدة في تلك المسارات الـثقافية، لـلـنهوض بأحد الـتطلـعات الـتنموية الطموحة التي جاءت في رؤيتها لصناعة المستقبل الأفضل والأمثل لهذا الوطن المعطاء.// يتبع //06:03ت م0005