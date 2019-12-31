وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السوق المالية والتدفقات النقدية ) : يعتقد كثير من المحللين أن سوق الأوراق المالية في أي دولة تعكس حالة الاقتصاد الراهنة فيها، لكن هذا صحيح جزئيا، فمثل هذا الادعاء يعتمد أساسا على الطريقة، التي يتم من خلالها هيكلة سوق الأوراق المالية والتوزيع المثالي للقطاعات الاقتصادية فيه، وشمولية السوق لكل أنواع الملكية المتاحة في الاقتصاد، وكذلك هياكل حقوق الملكية، وهياكل التمويل، هذا الشمول هو ما يحقق قدرة السوق المالية ومؤشراتها على أن تعكس حقائق الاقتصاد، في هذا نجد أن هيئة السوق المالية السعودية وشركة تداول تعملان على تحقيق هذا المستوى المثالي للسوق، فقد شهدت السوق المالية تحولا جذريا في هيكلة القطاعات حتى أصبحت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية تتوزع على 20 قطاعا، كما تم تطوير سوق موازية للشركات المتوسطة والصغيرة، وتطوير مؤشرات سعرية لتداول الصناديق العقارية المتداولة، وتم إنشاء سوق لتداول السندات والصكوك، التي استطاعت أن تستوعب طرحا ضخما مثل طرح السندات والصكوك الحكومية، ثم النجاح الكبير في تنفيذ الطرح الأولي لأسهم شركة أرامكو االسعودية، وبذلك استطاعت السوق المالية السعودية أن تعكس حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد عربي في الشرق الأوسط، وضمن مجموعة الدول العشرين.وأبانت : هذا التقدم الذي شهدته السوق المالية انعكس بشكل واضح على حجم أصول الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني من 2019، حيث ارتفعت هذه الأصول 3.3 في المائة، لتبلغ نحو 4.11 تريليون ريال، مقابل نحو 3.97 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2018، بزيادة قيمتها 132 مليار ريال خلال عام، على أن هذا الارتفاع يعود في مجمله إلى زيادة عدد الشركات السعودية المدرجة والصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسة، التي بلغت 192 شركة وصندوقا عقاريا متداولا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 185 بنهاية الفترة نفسها من 2018. لكن هذا الزخم الكبير من الأصول يتوزع على كل قطاعات السوق، على أن القطاع المصرفي لم يزل يحقق أعلى قيمة في الأصول بين قطاعات السوق كافة مع بلوغ أصوله لمستوى 2.33 تريليون ريال، ما يشكل 56.8 في المائة من إجمالي أصول شركات السوق، وهذا يعكس حقيقة قوة القطاع المصرفي السعودي، كما يعكس حقيقة أن هذا القطاع لم يزل قادرا على جذب مزيد من الاستثمارات، لكن من الملاحظ أنه بالرغم من هذا الحجم الضخم من الأصول في السوق المالية إلا أن الأرباح الصافية للشركات قد تراجعت في الربع الثاني من 2019، وبنسبة 36 في المائة (11.1 مليار ريال)، لتبلغ 20.07 مليار ريال، مقابل 31.15 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2018.وختمت : العائد على الأصول في السوق المالية بشكل عام يبلغ عند المتوسط نحو 5 في المائة، على تشتت واسع بين القطاعات في هذا، وإذا كانت معدلات الفائدة السائدة قد تراجعت بشكل ملحوظ، فإن هذا المستوى من العوائد يعد مناسبا في ظل نسبة المخاطر المنتظمة الضئيلة في الاقتصاد السعودي بشكل عام، وهو ما يشير إلى أن السوق السعودية في هذه المرحلة تعد جاذبة للاستثمارات المؤسسية، كما أن وصول السوق إلى عدد من المؤشرات العالمية سيدفع بمزيد من التدفقات الأجنبية للاقتصاد، ما يعزز من قدرة السوق المالية على تمويل مزيد من الشركات والاكتتابات، وبالتالي مزيد من النمو للسوق المالية في حجم الأصول، وهكذا نجد أن السوق المالية قادرة على أن تعكس كثيرا من حقائق الاقتصاد السعودي، وأن توفر بيئة استثمارية مناسبة وآمنة في الوقت نفسه، وهو ما تبحث عنه الصناديق الاستثمارية حول العالم.// يتبع //06:03ت م0007