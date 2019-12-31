طرابلس 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم عقد جامعة الدول العربية جلسة في وقت لاحق على مستوى المندوبين لبحث التطورات الحالية في ليبيا.وتطرقت إلى تأكد الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش أن الحل في ليبيا لا يكون إلا سياسيًا ومغاربيًا، مبينًا أن الأزمة في هذا البلد زادت تعقيدًا بسبب الحرب الأهلية والحرب بالوكالة وتشابك وتعدد الطراف المتدخلة.وتابعت صحف الثلاثاء تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف التي أعرب فيها عن قلقه بشأن اقتراحات فرض حظر جوي جديد على ليبيا، وأن وقف الأعمال القتالية ودون شروط مسبقة أساس لبدء الحوار السياسي فيها.وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة التي أعرب فيها عن قلقه حيال تفاقم التدخل الأجنبي بالمنطقة، اونتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على لاعبين إقليميين فقط وإنما تورط فيه أعضاء في مجلس الأمن منتقدًا الدعم الدولي والإقليمي لطرفي النزاع بمرتزقة فى تخوم العاصمة طرابلس.// انتهى //08:59ت م0010