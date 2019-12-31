نجران 05 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة نجران أمس، حفل سباقه التاسع لموسم العام الحالي 1441هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأوضح أمين عام نادي الفروسية بالمنطقة محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من 4 أشواط، خصص الشوط الأول على مسافة 1400 متر، للخيل مفتوح الدرجات مواليد 2017م، وحصل على المركز الأول الجواد "الفاجي" للمالك منيف محمد آل منيف، وخصص الشوط الثاني على مسافة 2000 متر، مفتوح الدرجات مواليد 2016م "إنتاج"، وحصل على المركز الأول الفرس "حكيمة الميادين" للمالك صالح عبيان آل منصور، في حين خصص الشوط الثالث على مسافة 2000 متر للخيول المبتدئة "إنتاج"، وحصل الجواد "دغنس" للمالك صالح أحمد آل حيدر على المركز الأول، وخصص الشوط الرابع "الكأس" على مسافة 2000 متر، للجياد مفتوح الدرجات لعمر + 4 سنوات "إنتاج"، وأحرز المركز الأول الجواد "حبيب الجمهور" للمالك صالح أحمد آل حيدر.// انتهى //09:28ت م0012