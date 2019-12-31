جازان 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأنجز فريق جودة الحياة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان خلال الشهرين الماضيين المتطلبات الخاصة بأكثر من 2000 بلاغ صيانة تلاقه الفريق في مجال الترميم والتأهيل والإصلاحات الكهربائية وصيانة وتركيب المكيفات وأعمال السباكة وإصلاحات المباني بالإدارة المدارس التابعة لها.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الفريق يعمل من خلال المهام التي يقوم بها لرفع مستوى جودة الحياة الوظيفية في المنشآت التعليمية والمجتمع التعليمي, ونشر ثقافة الاهتمام بالجانب الصحي والرياضي والثقافي ودعم الأفكار الإبداعية في المجال الوظيفي وتهيئة بيئة عمل الموظفين وأقسام ومكاتب الإدارة العامة من خلال تشجير وتجميل أماكن العمل وتقديم مختلف الخدمات, من خلال المركز الرئيسي بمقر الإدارة بمدينة جازان وأربعة مراكز لخدمة المستفيدين بمكاتب التعليم محافظات صامطة والعارضة و أبوعريش وفرسان.وبّين أن من ضمن المهام الفريق المناطة به إصدار البطاقات وخدمة منسوبي التعليم من أماكن عملهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة والتسجيل المباشر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي من خلال فريق عمل متواجد في الأسواق ومراكز الترفيه، وتنفيذ زيارات للمدارس لتعزيز إدراك الموظفين والموظفات بإيجابيات الوظيفة والتكيف مع الإمكانيات الموجودة في المدرسة والاقتناع بالقدرة على التحسين للوصول إلى الإحساس الشخصي بالإنجاز.وأكد سعي الفريق بالتكامل مع الإدارات المعنية لتجويد حياة منسوبي ومنسوبات التعليم وتحسين البيئات المدرسية لدعم العملية التعليمية وتحسين نواتج التعلم حيث تمثل البيئة المدرسية عاملاً مهماً في زيادة تحصيل الطلاب وتحفيزهم للدراسة والإبداع والابتكار، بما يشكل قلة كبيرة في التعامل مع البلاغات والعمل على حلها, مفيداً أن هناك العديد من الخطوات المستقبلية التي ستتخذ للوصول بحياة الموظفين للترفيه والرفاهية مما سيسهم في تحسين أداء منسوبي التعليم وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //09:44ت م0014