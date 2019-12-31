الرياض 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة السعادة لسيادته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:46ت م0016