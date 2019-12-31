العيدابي 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسدشن محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري بمكتبه أمس، المركز الإعلامي بالعيدابي بحضور أعضاء المركز الإعلامي بالمحافظة.وأعلن الظافري انطلاق حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يهتم بنقل أخبار المحافظة وتوزيعها على الصحف الورقية والإلكترونية، موضحاً أن المركز يضم عدداً من الأسماء ذات الخبرة بالمجال الإعلامي وبعض الأسماء المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بالعمل الإعلامي كالتحرير والتصوير والتصميم، وكل ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين المحافظة وأفراد المجتمع ويشكل حلقة وصل بين المواطن ومسؤولي المحافظة.وأكد محافظ العيدابي على أهمية الدور الإعلامي في إبراز ما تنعم به محافظة العيدابي من نهضة ورقي وتفعيل الجهود للنهوض بالدور الإعلامي ورسالته في التغطية والمواكبة للبرامج السياحية والأنشطة والفعاليات المختلفة.// انتهى//09:48ت م0017