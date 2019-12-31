عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
الرياض 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.
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