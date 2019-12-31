الرياض 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.// انتهى //09:48ت م0018