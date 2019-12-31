القاهرة 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي يُعقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق وبناء على طلب مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.ونقلت عن وزير الدفاع الأمريكي مايك بومبيو تأكيده أن بلاده شنت غارات على خمس قواعد تستخدمها ميليشيات تدعمها إيران في العراق وسوريا، ردًا على هجمات متكررة ضد قوات التحالف الدولي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزةً تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أنه لن يتم إجراء انتخابات فلسطينية بدون القدس، وتحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من تصاعد أزمة السُلطة الفلسطينية بفعل خصم إسرائيل من أموال الضرائب المستحقة لها.وأفادت بأن إصرار الأحزاب السياسية على المشاركة في الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، شكّل حجر عثرة على طريق تشكيلها حتى الآن.ولفتت الانتباه إلى تهديد اليونان باللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة انتهاكات تركيا في البحر المتوسط.وأخبرت عن استهداف الجيش الليبي عناصر جديدة انضمت لمليشيات مصراتة، واستنفار الجزائر قواتها على الشريط الحدودي مع ليبيا تحسبًا لأي طارئ.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة لطوارئ في البلاد شهرًا إضافيًا.// انتهى //09:52ت م0020