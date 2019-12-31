واشنطن 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم من إيران أو من وكلائها يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها أو حلفائها.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن بومبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، ردًا على الهجمات الإرهابية على قاعدة عراقية قرب كركوك التي قتل فيها عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.وكرر وزير الخارجية التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران.// انتهى //10:04ت م0022