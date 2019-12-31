الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستستقبل شعوب العالم يوم غدٍ الأربعاء العام الميلادي الجديد 2020م، والأمل يحدوهم أن يكون عام خير يسوده الحب والوئام.ومع دنو ساعات رحيل عام 2019 م تستشرف المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تأطرها رؤية واعدة نحو النماء والتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي تمكّن - رعاه الله - بحنكته من تعزيز دور المملكة إقليمياً وعالمياً وتعميق دورها في المحافل الدولية في صناعة القرار العالمي , فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي .وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي إيجازًا لأبرز النشاطات والأحداث الدولية لعام 2019م حسب تسلسلها الزمني:أحداث شهر يناير 2019 م :01 يناير- مصرع شخصين وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في جزيرة جاوا الإندونيسية.02 يناير- ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات شرق الفلبين إلى 122 قتيلا وتشريد نحو 25 ألف شخص.- الجيش اليمني يحرر، مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.- الخارجية الامريكية تُطالب موسكو باطلاق سراح المواطن الامريكي بول ويلان المحتجز في روسيا بتهمة التجسس .03 يناير- ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة "ماغنيتوغورسك" وسط روسيا إلى 37 قتيلا .- زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب محافظة قونغشيان بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.-صدور بيان من النائب العام بالمملكة العربية السعودية بشان عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11) .- عنصران إرهابيان يفجران نفسيهما أثناء مواجهات بين قوات الأمن التونسية وعدد من الإرهابيين المتحصنين بأحد المنازل بمدينة جملة بمحافظة سيدي بوزيد وسط غرب تونس.04 يناير- مقتل 3 أشخاص وإصابة عشرات في انفجار بمحطة وقود في العاصمة الافغانية كابول .05 يناير- سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرعى افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019" في نسختها الـ 17، بمشاركة 24 منتخباً.06 يناير- ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي إلى 23 شخصًا .- صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة يصل، في زيارة رسمية إلى باكستان.- مصرع 35 عاملاً بسبب انهيار أرضي في منجم للذهب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان.- زلزال يضرب العراق من دون أن يبلغ بوقوع اصابات بشرية اوأضرار مادية .- فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يفتتح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ، بحضور ضيوف مصر من ممثلي الدول العربية والإسلامية.// يتبع //11:24ت م0035

07 يناير- مقتل 27 أفغانيًا ، في هجمات باثنين من أقاليم أفغانستان، من بينهم مدنيون ورجال أمن .- قيادة التحالف دعم الشرعية باليمن تثمّن الجهود التي يبذلها الجنرال "باتريك" وتؤكد استمرار تعنت مليشيا الحوثي الارهابية في تطبيق اتفاق السويد .- رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبدأ زيارة رسمية إلى الصين .08 يناير- الجيش الأمريكي يقتل 6 مسلحين في ضربة جوية بالصومال .- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يعلن ، فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع دولة جنوب أفريقيا على استضافة وتنظيم البطولة والتي يشارك فيها 24 منتخباً مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.- الاتحاد الاوروبي يكثف العقوبات على إيران بسبب محاولاتها اغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية في الدنمارك وفرنسا.9 يناير- رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تعلن الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على وكر الإرهابيين في عملية استباقية بمحافظة القطيف والقضاء على (6) منهم والقبض على أحدهم .- لقي 64 شخصًا مصرعهم إثر موجة البرد الشديد التي اجتاحت مناطق مختلفة في أوكرانيا.10 يناير- الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو(56 عامًا) يؤدي، اليمين الدستورية لولاية ثانية تمتد لست سنوات.11 يناير- قتل شخص واحد, وأصيب سبعة آخرون بجروح إثر انفجارسيارة مفخخة في قضاء القائم غرب مدينة الرمادي مركزمحافظة الأنبار غرب العراق .- الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها قبل أكثر من عشرين يوم . متسببا في مقتل 37 شخصا وإصابة، 312 آخرين جراحات بعضهم خطرة .12 يناير- بوركينا فاسو تمدد حالة الطوارئ في الشمال ستة أشهر بعد هجوم شنه أكثر من 30 مسلحا على بلدة جاسيليكي في إقليم سوم قرب حدود مالي". وادى الى سقوط 12 قتيلا .- قتل 12 شخصًا في نيجيريا وإصيب المزيد جراء انفجار ناقلة نفط مقلوبة كانوا يحاولون الحصول على وقود منها جنوب البلاد.- ارتفاع حصيلة القتلى في أنفجار مخبز في باريس إلى 4 أشخاص وإصابة ما لايقل عن 30 آخرين .13 يناير- لقي 19 شخصًا مصرعهم ، إثر إنهيار سقف في منجم للفحم بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.- فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصل إلى العاصمة الأردنية عمان ، حيث كان في استقباله العاهل الأردني عبدالله الثاني .- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل الرياض ويجري محادثات رسمية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.14 يناير- تحطم طائرة شحن من طراز بوينج 707 تابعة للجيش الإيراني في إقليم البرز ، ومقتل 15 شخص كانوا على متنها .- العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يبدأ،زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد رسمي رفيع . ويعقد اجتماعا ثنائياً مع الرئيس العراقي برهم صالح بقصر السلام ببغداد .- مقتل أربعة أشخاص و أصابه أكثر من أربعين آخرين نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل .15 يناير- الأردن يوافق على استضافة اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الانقلابية لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين .- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يرعى حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد الذي يحمل عنوان " النزاهة من أجل التنمية " وذلك على مسرح قصر بيان بالعاصمة الكويت .- الجيش الليبي يبدأ عمليات عسكرية ، في منطقة الجنوب الغربي، لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود.- محادثات أمريكية روسية تعقد في جنيف حول معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى تنتهي بالفشل .- دولة فلسطين تتولى رسميًا رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين بالأمم المتحدة لعام 2019م .// يتبع //11:24ت م0036

16 يناير- لقي 15 شخصًا مصرعهم إثر هجوم مسلح على مجمّع يضم فندق "دوسيت" وعدة مكاتب في العاصمة الكينية نيروبي .- افتتح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت ، "منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية .17 يناير- قتل 21 شخصًا وأصيب 68 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف أكاديمية لتدريب الشرطة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا .18 يناير- مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات مشتركة للقوات الأفغانية وقوات التحالف الدولي في إقليم قندهار، جنوب أفغانستان.- إصابة العشرات من الشبان الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية للمسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة .- مقتل 15 إرهابيًا بغارة جوية شنها الجيش الفرنسي في مالي .19 يناير- انفجر خط أنابيب في وسط المكسيك مما أدى إلى مقتل 98 شخصًا وإصابة 142 آخرين كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.- قُتل 19 شخصًا ، في هجوم شنته جماعة الشباب الإرهابية على قاعدة تابعة للجيش الصومالي.- قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن تنفذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء.20 يناير- مصرع مالا يقل عن 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف وهجمات للجيش اليمني بمحافظة تعز .- استهداف قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بهجوم ارهابي في شمال شرق مالي يسفر عن مقتل ثمانية من جنود حفظ السلام التشاديين.21 يناير- لقي 14 شخصاً مصرعهم بينهم 7 نساء في انهيار أحد مناجم شرق رواندا.22 يناير- استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز حوارة جنوب نابلس .- الجيش المصري يعلن تصفية 44 مسلحاً خلال ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية شمالي ووسط سيناء .حكم على النجم البرتغالي ليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف إلى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، ضمن تسوية معها لإقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب .23 يناير- عشرات من المستوطنين و ضباط جيش الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى .- تحطم طائرة حربية باكستانية ومقتل قائدها .- مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مصرف بولاية فلوريدا الأمريكية .// يتبع //11:24ت م0037

24 يناير- ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم شمال كولومبيا.- فليكس تشيسكيدي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للكونجو .- الولايات المتحدة الامريكية تعلن فرض عقوبات على اثنتين من الميليشيات الإيرانية في سوريا وشركة طيران مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعلى مندوب مبيعات أرمني يوفر خدمات لخطوط طيران ماهان.25 يناير- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -يبعث وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.- الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي على التسمية الجديدة لجمهورية مقدونيا الشمالية .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.- لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصبح نحو 200 شخص إثر انهيار سد خاص بعمليات التعدين في البرازيل.26 يناير- مقتل وإصابة 24 شخصًا في انفجار وقع داخل ملعب لكرة الطائرة، في إقليم بغلان شمال أفغانستان.- الحكومة اليمنية تنتقد بيان أصدرته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي لتجاهله إدانة قصف الحوثيين المدعومين من إيران، لمخازن مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.27 يناير- لقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 50 آخرون بانفجارين منفصلين وقعا في جنوب الفلبين. قرب كاتدرائية مدينة (جولو) عاصمة إقليم (سولو) الجنوبي .- إعلان حالة الطوارئ في ولاية واشنطن الأمريكية بسبب انتشار مرض الحصبة .- ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً ، وأكثر من 300 مفقود .28 يناير- مقتل وإصابة 12 شخصًا في اشتباكات مسلحة بالمكسيك ،اندلعت بين مجموعتين تابعتين لقوات الشرطة المحلية بولاية جيريرو الجنوبية .- بطلب من دول شمال افريقيا تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 لمده اسبوع بسبب شهر رمضان .- أعلن الجيش الإندونيسي أن جنديا يقوم بحراسة مطار في إقليم بابوا الإندونيسي قُتل عندما أطلق متمردون النار على طائرة تقل مسؤولين وشحنة غذائية.- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، كما يشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يدشن في الرياض ، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.29 يناير- اسعار النفط ترتفع مع فرض أمريكا عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه) .- برلمان منغوليا يصوت، لصالح عزل رئيسه انخبولد ميجومبو ، لاتهامه بالفساد في خطوة غير مسبوقة تنهي خلافًا داخل الحزب الحاكم.- انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو .- دولة الإمارات العربية المتحدة تشرع في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.- وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تطالب بتوفير 1.2 مليار دولار لغوث 5.4 مليون لاجئ فلسطيني .- الولايات المتحدة الامريكية تمنح الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو حق التصرف في بعض الأصول المملوكة للدولة .- ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم إرهابي استهدف مركزاً للشرطة الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان إلى 10 قتلى ونحو 21 مصاباً.- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.- الجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي إلى اليمن تنجح في استعادة الأسير السعودي الجندي الأول موسى بن شوعي عواجي. لدى المليشيا الحوثية الذي يعاني من تدهور حالته الصحية .- ارتفاع حصيلة انهيار سدّ في جنوب شرقي البرازيل إلى 110 قتيلًا والمفقودين 276 شخصاً .// يتبع //11:24ت م0038

30 يناير- أعلنت عدد من الدول الأوروبية ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي رفضها لأي توجه لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية حوثية .- قوات تحالف دعم الشرعية باليمن تنفذ عملية استهداف نوعية في عدد من المحافظات اليمنية لعدد من المعسكرات لتواجد المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.- ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قاربين قرب سواحل جيبوتي إلى 43 غريقًا.31 يناير- السلطان تنكو عبد الله يؤدي اليمين الدستورية في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ليصبح الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا.- الرئيس السوداني عمر البشير يعلن، فتح الحدود والمعابر مع دولة إريتريا.- البرلمان الأوروبي يعترف بخوان غوادو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا .- مملكة البحرين تستنكر تدخلات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن أحكام القضاء في البحرين مؤكدة أن هذه التدخلات مرفوضة جملةً وتفصيلًا.- صدور مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة .- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " تستهدف وتدمر موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .أحداث شهر فبراير 2019 :01 فبراير- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى "آي أن أف" المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة، بسبب انتهاك موسكو بنودها.- إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية.- لقي طيّاران عسكريّان هنديّان مصرعهما، إثر تحطّم طائرتهما بعد دقائق من إقلاعها في جنوب الهند.- الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.- وقوع هجومين ارهابيين على كنيسة في جزيرة جولو بمقاطعة سولو جنوب الفلبين، والضحايا 22 قتيلًا.03 فبراير- لقي سبعة أشخاص، حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء خروج عدد من عربات قطار للركاب عن القضبان شرقي الهند.- مقتل 22 شخصاً في اشتباكات بين قوات من الجيش ومسلحين شرق جمهورية الكونغو.- قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية يصل إلى أبو ظبي، وكان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.- مصرع شخصين بسقوط طائرة مدنية وسط حي سكني بولاية كاليفورنيا الأمريكية.// يتبع //11:24ت م0039

04 فبراير- لقي 11 شخصًا مصرعهم إثر تفجير ضخم وقع، بالقرب من مركز تسوق مزدحم في العاصمة مقديشو.- فاز رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي ، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53% من الأصوات.- أعلنت عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، اعترافها بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسًا انتقاليًا للبلاد.- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يبحثان وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولة الفاتيكان وسبل تنميتها بما يخدم القضايا الإنسانية ويعزز قيم التسامح والحوار والتعايش بين شعوب العالم.- لقي 14 مدنيًا مصرعهم في هجوم نسب إلى متشددين في شمال بوركينا فاسو.05 فبراير- بدأت في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.- أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1)، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ "أريان 5"، الذي وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، على القطعة الأخيرة له بعبارة "فوق هام السحب".06 فبراير- التوقيع على اتفاق للسلام والمصالحة في أفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة في نهاية المفاوضات التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم.- ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو جنوب شرقي البرازيل إلى 150 قتيلًا و182 مفقودًا.07 فبراير- ذكرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس)، أن عمليات إزالة الألغام والمتفجرات في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في العراق مستمرة، وقد تستغرق ما لا يقل عن 8 سنوات.08 فبراير- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعيه في اليمن" تستهدف وتدمر موقع لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات إطلاقها بصنعاء يتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.- مقتل 15 إرهابيًا في غارتين جويتين أمريكيتين بالصومال.9 فبراير- مجلس الأمن الدولي يرحب بإعلان تشكيل حكومة اللبنانية، مؤكدين دعمهم لاستقرار لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي.- مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان.10 فبراير- مقتل 30 مسلحًا من طالبان و "داعش-خراسان" في عمليات عسكرية بأفغانستان .- رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركين في جلسة البرلمان العربي الخاصة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يحثون أمريكا على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.11 فبراير- فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين يصل إلى الرياض.- مقتل أربعة جنود أتراك جراء تحطم مروحية عسكرية في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول.- مقتل خمسة أشخاص من حزب "مؤتمر كل التقدميين " بنيجيريا إثر إطلاق نار.// يتبع //11:24ت م0040

12 فبراير- لقي 17 شخصًا مصرعهم ، وأصيب آخرون بجروح ، إثر حريق نشب في أحد الفنادق في العاصمة الهندية نيودلهي.- البرلمان العربي يؤكد رفضه التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن أشخاص أدينوا بموجب أحكم نهائية، خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.- مصرع عدة أشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس النيجيري محمدو بخاري.13 فبراير- مقُتل 25 مسلحاً من حركة طالبان إثر عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني في منطقة أرغستان بإقليم قندهار.- المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يستعرض نتائج تحرياته في مدى مصداقية ادعاءات حيال عمليات قوات التحالف.14 فبراير- وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبريطانيا وأمريكا يؤكدون بعد اجتماعهم في العاصمة البولندية وارسو، لبحث الوضع في اليمن. التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن وأن إيران تزعزع استقرار اليمن وتمده بالتمويل غير المشروع والصواريخ البالستية.- قُتل 33 جنديًا وأصيب 25 آخرون إثر اصطدام سيارة مفخخة بحافلة تابعة لقوات الشرطة في محافظة (بولواما) شمال الهند.15 فبراير- الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا ساريًا.- الأمم المتحدة تعلن اكتمال وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 40 ألف نازح في مخيم الركبان المؤقت بجنوب شرق سوريا.16 فبراير- قُتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في حجة شمال غربي اليمن.17 فبراير- لقي 19 شخصاً بينهم 16 طفلاً مصرعهم جراء قصف قوات النظام السوري على مناطق سريان هدنة الروس والأتراك بالشمال السوري.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، يصل إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.18فبراير- انفجار قنبلة في شارع الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن مقتل الإرهابي الذي تسبب في تفجيرها، بالإضافة إلى مقتل أحد رجال الشرطة.19 فبراير- قتل 16 عنصرًا إرهابيًا إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة العريش بشمال سيناء.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على أمر بإنشاء قوة عسكرية للفضاء.20 فبراير- فخامة الرئيس السيد رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند يستقبل في القصر الرئاسي في نيو دلهي ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.- دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.يعقدان اجتماعاً ويحضران توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم والإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.- لقي 56 شخصًا مصرعهم في حريق اندلع بمبنى سكني في العاصمة البنغالية دكا ، كان يُستخدم كذلك مخزنًا لمواد كيميائية.21 فبراير- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصل إلى بكين في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.- صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يستقبل رئيس جمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري.22 فبراير- فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.- استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق غزة.23 فبراير- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يعقدان في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.- تحطم طائرة شحن أمريكية في ولاية تكساس . ومقتل 3 أشخاص كانوا على متنها.- ارتفاع حصيلة ضحايا حادث وقع بأحد المناجم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين إلى 21 قتيلاً.24 فبراير- أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية العراقية يتقدمها رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، عن تشكيل تجمع جديد أطلق عليه اسم "المنبر العراقي".- أدان الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة ، الهجوم على مركبة كانت تقل حفظة سلام تابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي في سيبي في إقليم باماكو، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من حفظة السلام الغينيين وإصابة آخرين بجراح.25 فبراير- الاتحاد الأوروبي يبدأ الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على إيران.// يتبع //11:24ت م0041

26 فبراير- مقتل 35 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال، إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي.- أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة, تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2019م.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل هانوي للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القمة الثانية.- أعلنت دولة الكويت تخصيص 250 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن، استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.- فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت متقدمًا بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.27 فبراير- رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جاي إن- يلتقي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد المرافق لسموه.- تحطم مروحية تحمل وزير السياحة النيبالي وخمسة أشخاص آخرين، في منطقة نائية شرق نيبال.- ارتفعت حصيلة الضحايا جراء اصطدام قطار برصيف رقم (6) بمحطة مصر للسكك الحديدية نتيجة انحدار جرار وردية "أبو غاطس" على الرصيف بسرعة زائدة عن الحد إلى 22 قتيلاً وإصابة 40 آخرين.- استقالة وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات على خلفية حادث محطة مصر للسكك الحديدية.- بدء أعمال القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي.28 فبراير- البرلمان البريطاني يصوت لصالح قرار يمنح له صلاحيات أكبر بمسألة بريكست.- أصيب 48 شخصًا، وتضرر نحو 350 منزلاً، إثر زلزال وقع في جزيرة سومطرة الإندونيسية، بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر.- مصرع 15 شخصًا و إصابة 30 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.أحداث شهر مارس 2019م1 مارس- البرلمان البريطاني يصادق على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".- الرئيس السوداني عمر البشير يفوض سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لنائبه الجديد أحمد محمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان السابق، ليعمل على تسيير مهام الحزب.02 مارس- مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، يجري عددًا من التعديلات على قوانين اللعبة التي سيتم العمل بها بداية من الموسم المقبل.- مقتل 15 مسلحًا من عناصر حركة طالبان الأفغانية، إثر اشتباكات مع قوات الجيش الأفغاني في مقاطعة فارياب شمال أفغانستان.03 مارس- مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته السادسة والثلاثين في تونس تحت رعاية فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .مصرع أربعة أمريكيين وقائد طائرة، إثر تحطم طائرة هليكوبتر بعد سقوطها ، في الحديقة الوطنية المركزية لكينيا، التي تقع علي الحدود الشمالية للبلاد مع إثيوبيا .04 مارس- مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في جبهة رازح غرب محافظة صعدة .05 مارس- إصابة 21 شخصًا جراء تصادم قطاري ركاب وجهًا لوجه في مدينة برنو جنوبي التشيك.سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني وتدمير أكبر معسكراتهم في حجور وعمران .// يتبع //11:24ت م0042

06 مارس- مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري وهجمات مسلحة قرب مطار جلال آباد شرق أفغانستان.07 مارس- وقوع انفجار بالقرب من تجمع سياسي غرب العاصمة الأفغانية كابل ما تسبب بهروب المتجمعين .- مصرع 7 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو.- جامعة الدول العربية تكرم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله"، تقديرًا لجهوده في دعم قضايا حقوق الطفل في دول المنطقة العربية.08 مارساستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.09 مارس- لقي 12 شخصًا حتفهم ، إثر تحطم طائرة من نوع دي سي3 كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا.سقوط عدد من القتلى، بينهم عناصر من الشرطة، في هجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في جنوب شرق النيجر .10 مارسارتفاع عدد قتلى فيضانات في مالاوي إلى 28 شخصًا.- الخطوط الإثيوبية تعلن تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737" ، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، كانت تقل 149 راكبًا، وثمانية من أفراد الطاقم.و التلفزيون الإثيوبي، يعلن عدم وجود ناجين متن الطائرة المنكوبة.- بريطانيا ترفض عرضاً أوروبياً جديداً للخروج من الاتحاد الأوروبي.11 مارس- القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 46 عنصرًا مسلحًا في شمال ووسط سيناء .- أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019 وعدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة.- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلغي احتكار قنوات beIN sport في المملكة لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية.12 مارس- مجلس العموم البريطاني يصوت برفض الاتفاقية المعدلة التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).- مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً وإصابة العشرات بجروح نتيجة غارات جوية على الباغوز ، آخر معقل لتنظيم "داعش" في جنوب ريف دير الزور في سوريا.15 مارس- مقتل و إصابة العديد من الأشخاص بإطلاق نار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.- مصرع وإصابة 60 شخصاً نتيجة هجومين إرهابيين على مسجدين في كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا.- الفيفا يؤجل قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 ويغير نظام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً اعتباراً من 2021م.16 مارس- الأمم المتحدة ترحب بتعهد المانحين الدوليين بتقديم مساعدات لسوريا بقيمة 7 مليارات دولار في مؤتمر بروكسل .17 مارس- لقي 89 شخصًا مصرعهم وإصابة 159 آخرين جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ضربت عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية.- مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجارين منفصلين بإقليمي قندهار وهلمند جنوب أفغانستان .- مقتل 21 عسكريًا ماليًا بهجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش المالي في ديورا وسط البلاد.// يتبع //11:24ت م0043

18 مارس- لقي 24 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، على إثر خروج قطار بضائع عن سكته في إقليم كاساي وسط غرب الكونغو الديموقراطية.- الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يبدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.- ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإعصار إيداي الذي اجتاح موزمبيق وزيمبابوي إلى 162 شخصاً، مدمرًا طرقًا وجسورًا ومستشفيات ومدارس وسدًا، وألحق أضرارًا ودمر 90 في المئة من بيرا ثاني مدن موزمبيق .19 مارس- مقتل وإصابة 22 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات في بنجلاديش .- مقتل 35 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة في إقليم قندوز خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية .- قتل خمسة مصريين وأصيب خمسة آخرون من بينهم شرطيان في إطلاق نار عشوائي من جانب أحد الأشخاص، بمنطقة "أوسيم" التابعة لمحافظة الجيزة غربي القاهرة.20 مارس- بريطانيا تطلب رسمياً تأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر أخرى.21 مارسغرق عبارة نهرية سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل على متنها نحو 200 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال المتجهين إلى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل, مما أدى إلى وفاة نحو 120 منهم غرقًا فيما تم إنقاذ الباقين.23 مارسانفجار مصنع مبيدات شرق الصين يؤدي إلى مقتل 62 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بإصابات خطيرة .وقوع انفجاران قرب مقار حكومية في مقديشو وحركة الشباب الإرهابية تتبنى الهجوم .- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن استهداف وتدمير (كهفين) لتخزين الطائرات بدون طيار بصنعاء تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .24 مارسسقوط عدد كبير من القتلى في موزامبيق يصل إلى 446 قتيلاً، بسبب إعصار وفيضانات اجتاحت جنوب القارة الأفريقية"، فيما يعيش المئات في مخيمات بعد تدمير منازلهم.25 مارس- صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، يوقع في الرياض مذكرة تفاهم ، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن .- الأمم المتحدة تشيد بتجربة القوات المشتركة لقوات التحالف في اليمن لإعادة الأطفال وحمايتهم .- المملكة العربية السعودية ترفض وتستنكر الإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.26 مارس- مقتل 87 من مسلحي جماعة داعش خراسان شرق أفغانستان، خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجارهار.- أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، الأعضاء في مجلس الأمن، رفضها القرار الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.27 مارس- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي .- أرامكو السعودية تعلن، توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي .// يتبع //11:24ت م0044

28 مارس- لقي 32 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون بعدما صطدمت شاحنة بحشد في غرب جواتيمالا .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما يرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.- مقتل وإصابة 36 من عناصر طالبان في إقليمي هلماند وباكتيكا بأفغانستان. خلال عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية .- لقي 15 شخصاً مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة في شارع مكتظّ في العاصمة الصومالية مقديشو، وتسبب فى تدمير عدد من المتاجر المجاورة.- أسفر حريق هائل اندلع في مبنى يضم شركات في دكا عاصمة بنجلاديش عن مصرع 19 شخصاً وإصابة العشرات.29 مارسخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية يشهدان توقيع اتفاقيتين بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية ويتقلد رعاه الله الصنف الأكبر من وسام الجمهورية ويسلم فخامة الرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز .- قتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي, فيما دُمر موقعان تابعان لهم في ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي في بادية الجزيرة بمحافظة الأنبار غرب العراق.-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية يطلقان في قصر قرطاج بالعاصمة تونس ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية.- مجلس العموم البريطاني يرفض للمرة الثالثة اتفاق المغادرة الأوروبي بعد التعديلات التي أجرتها رئيسة الوزراء تريزا ماي من خلال حذف البند المتعلق بمستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.- أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب يرفعون في ختام اجتماعهم بتونس مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم الثلاثين التي تعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.31 مارس- بدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية، في تونس أعمال قمتهم العربية في دورتها العادية الثلاثين .- لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر انفجار بمصنع لسباكة المعادن في شرق الصين.- أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول العربية بالعاصمة التونسية يختتمون، أعمال قمتهم العادية في دورتها الثلاثين بإصدار إعلان تونس وتلاوة المشروع الذي أعدته القمة فيما يخص الجولان .// يتبع //11:24ت م0045

أحداث شهر أبريل 2019م :01 أبريل- مصرع 27 شخصًا و إصابة 400 آخرين جراء عاصفة رعدية ضربت نيبال .- البرلمان البريطاني يصوّت برفض عدة بدائل لاتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.02 أبريل- الرئيس الجزائري عبدالعزيز يوتفليقة، يُبلغ رسميًا المجلس الدستوري لبلاده بانتهاء عهدته رئيساً للبلاد، قبل حلول موعدها الرسمي في الثامن والعشرين من شهر أبريل.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط .03 أبريل- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.- الجيش الليبي يعلن تحرك وحدات عسكرية إلى المنطقة الغربية لتطهيرها من الإرهابيين .- بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم (7) وزراء، والعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة زيارة رسمية للعراق .- أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتقديم قرض من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق.04 أبريل-افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية في بغداد .- الجيش الوطني الليبي يسيطر على مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس.- المملكة العربية السعودية تُبلغ مجلس الأمن باعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار معادية كانتا باتجاه مدينة خميس مشيط وفقًا لقواعد الاشتباك .06 أبريل- الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيد انتخاب البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتزكية رئيساً لولاية جديدة من أربعة أعوام .07 أبريل- مقتل 13 شخصًا في تبادل للقصف بين قوات النظام السوري والمعارضة في شمال غرب سوريا .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض طائرة بدون طيار معادية كانت باتجاه منطقة عسير وتدمرها .08 أبريل- مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العقوبات على إيران بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمدة عام كامل حتى شهر أبريل 2020.-المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تخصصان 200 مليون دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن .- أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.09 أبريل- البرلمان الجزائري يعلن عبدالقادر بن صالح رئيسًا للجزائر لمدة 90 يومًا ، يعمل خلالها على التحضير للانتخابات الرئاسية لتسليم الحكم للرئيس الجديد.- قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة،تعيد 7 أطفال يمنيين مغررٍ بهم إلى ذويهم .- لقى أربعة من عناصر الشرطة المصرية وثلاثة مدنيين، مصرعهم، إثر تفجير انتحاري بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في واشنطن بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن تستهدف وتدمر (ورشة تصنيع ومخزن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار) بصنعاء تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.10 أبريل- لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم, في انفجار سيارة مفخخة ومتفجرات في شارع مزدحم في مدينة الرقة السورية, معضمهم من المدنيين.11 أبريل 2019 م- أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية من العناصر المسلحة في منطقة العريش بشمال سيناء ومقتل 11 من عناصرها في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.12 أبريل 2019 م- وقوع تفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان يؤدي إلى مقتل 20 شخصاً ونحو 48 مصاباً .- الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف يعلن تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، واختيار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي .// يتبع //11:24ت م0046

13 أبريل- مقتل وإصابة 59 من مسلحي طالبان بإقليم "نانجارهار" شرق أفغانستان ، وذلك عقب محاولتهم شن هجوم على منطقة "شيرزاد" .-البرلمان اليمني يبدأ جلساته في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في اليمن، وينتخب هيئة جديدة لرئاسته.-توج الملاكم الروسي ألكسندر بيسبوتين بطلا للعالم في الوزن الخفيف ، بعد تغلبه على منافسه الأرجنتيني ألفريدو بلانكو .15 أبريل-لقي ما لا يقل عن 40 من مقاتلي طالبان حتفهم وأصيب 12 آخرون، في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في ولاية قندوز الشمالية.16 أبريل- طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة شمال اليمن.- مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين نتيجة سقوط صواريخ جراد على مناطق سكنية في العاصمة الليبية طرابلس .17 أبريل- دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي يصل إلى الرياض والوفد المرافق له.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.- ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف في غرب الهند إلى 35 قتيلًا، وتسببت بأضرار كبيرة.- شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.- مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو.18 أبريل-لقي 52 مسلحًا من جماعة بوكو حرام الإرهابية مصرعهم خلال مشاركتهم في هجوم على قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق نيجيريا.- المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية تؤكدان في بيان صحفي بمناسبة زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العراقية، العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية، وأهمية استثمار الإرث السياسي والتاريخي والديني .- مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مساهمتهما بـ 200 مليون دولار للإغاثة الإنسانية لليمن في رمضان .19 أبريل- الشرطة البريطانية تعلن مقتل إمرأة في أحداث شغب في مدينة لندنديري بإيرلندا الشمالية .- الأمم المتحدة تعلن أنها نقلت 163 لاجئًا من ليبيا التي تشهد معارك، إلى النيجر المجاورة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ثلاثة آلاف لاجىء عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال.- تحالف دعم الشرعية في اليمن "يستهدف ويدمر (كهف) لتخزين الطائرات بدون طيار بصنعاء يتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة .- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين اعتداء وقع في مقاطعة كيفو الشمالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية على مركز صحي مما أسفر عن مقتل أحد موظفي منظمة الصحة العالمية، وجرح شخصين.20 أبريل- بدء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر .- اختتمت في العاصمة العراقية أعمال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق ، وأكدت دعهما لاستقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ونسيجه الاجتماعي بعد النصر الكبير الذي حققه على تنظيم "داعش" الإرهابي.// يتبع //11:24ت م0047

21 أبريل- مقتل 290 شخصاً وإصابة 500 آخرين جراء عدة انفجارات في عدد من المواقع بالعاصمة السيرلانكية كولومبو.- توجه 26 مليون ناخب في أوكرانيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.- المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعلنان تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي .-رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية تتمكن من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي ، حيث قامت مجموعة إرهابية بمحاولة اقتحام المركز، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين.- مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يؤكد أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.- جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصدر أمراً سامياً بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية.22 أبريل 2019 م- السلطات السريلانكية تعلن فرض حال الطوارئ إثر اعتداءات أحد الفصح الدامية.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق الوصول لـ"صادرات صفر" من الخام في هذا البلد. ويؤكد استعداد أمريكا والمملكة والإمارات لتلبيبة احتياجات السوق .- تحطم طائرة ركاب صغيرة ومصرع جميع ركابها الستة في ولاية تكساس الأمريكية .23 أبريل- ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتلى، إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم .-بدء أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان برئاسة الرئيس المصري رئيس الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من رؤوساء دول الجوار للسودان والدول الأفريقية.- بيان القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان يمنح المجلس العسكري 3 أشهر لتسليم السلطة .- مصرع 20 شخصًا جراء عاصفة مطرية في في مقاطعة بوييندي شرق أوغندا .24 أبريل- زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يبدأ زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو .- مقُتل 15 شخصاً ، إثر انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.- الولايات المتحدة الامريكية تعلن جاهزيتها للتصدي لأي تهديدات لوقف الملاحة الدولية في مضيق هرمز .25 أبريل- الهيئة العامة للرياضة تعلن استضافة المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 - 17 يناير 2020م المقبل، لسباق داكار العالمي لأول مرة على مستوى قارة آسيا، وبشراكة تمتد إلى 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.26 أبريل- إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة .27 أبريل- قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بينهم ستة أطفال، عندما فجر متشددون أنفسهم خلال مداهمة مخبأ متشددين في سريلانكا.- مصرع 17 شخصًا في انفجار منجم للفحم شرق أوكرانيا .- لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر اطلاق مسلح النار على كنيس في باواي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة هوكايدو الواقعة شمالي اليابان.// يتبع //11:24ت م0048

28 أبريل 2019 م- فريق شيفيلد يونايتد يصعد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 .29 أبريل 2019 م- مقتل 29 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية في إندونيسيا .-صدور بيان من اللجنة الرباعية حول اليمن يؤكد التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ومصادقتها على الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ستوكهولم في ديسمبر 2018.30 أبريل 2019 م- الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يلتقي خلال زيارته إلى فرنسا رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.أحداث شهر مايو 2019 م:01 مايو- مقتل 16 جنديًا في غرب الهند من أفراد القوات الخاصة ، في تفجير ، منسوب إلى ماويين.- قيادة القوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهدف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.02 مايو- الأمم المتحدة تصدر النتائج الأولية للتحقيق حول مقتل نحو 160 شخصاً وسط مالي .03 مايو- دولة الإمارات العربية المتحدة تفند ادعاءات قطرية كيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف .- أرجأ طرفا النزاع في جنوب السودان تشكيل حكومة الوحدة ستة أشهر. وجاء التوافق بعد محادثات استمرت يومين جمعت في أديس أبابا الطرفين في جنوب السودان لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام الموقّع في سبتمبر 2018.04 مايو- الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات إضافية على البرنامج النووي للنظام الإيراني.- وفاة ما يزيد عن ألف شخص بسبب فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية .05 مايو- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفتتح عدداً من المشروعات القومية الكبرى بمنطقة الإسماعيلية ووسط سيناء، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ويثمّن دعم الدول العربية .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن زيادة الرسوم على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة.- لقى 41 شخصًا مصرعهم إثر حادث احتراق طائرة ركاب روسية في مطار شيريميتوفا في موسكو.06 مايو- فوز المرشح الاشتراكي الديموقراطي لورنتينو كورتيزو في الانتخابات الرئاسية في بنما .07 مايو- مقتل 13 شخصًا في تحطم طائرة مكسيكية ، كانت متجهة من مطار لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاية نويفو ليون شمال المكسيك.- مقتل 8 مدنيين جراء قصف طائرات النظام السوري على ريفي إدلب وحماة .- مسلح يحتجز رهائن في مدينة تولوز جنوب فرنسا .08 مايو- مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين بانفجار استهدف الشرطة في مدينة لاهور الباكستانية .- أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، مقتل 443 شخصًا وإصابة 2110 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 إبريل 2019م .10 مايو- طيران النظام السوري يلقي براميل متفجرة على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا .11 مايو- مصرع خمسة أشخاص ، جراء غارة صاروخية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على مجمع سكني على الجانب الأفغاني من الحدود مع باكستان.12 مايو- حكومة الفجيرة تنفي تقارير اعلامية عن حدوث انفجارات قوية في ميناء الفجيرة الإماراتي ، وتؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد .// يتبع //11:25ت م0049

- تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات مختلفة لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات، ولا أضرار بشرية .- مقتل ستة أشخاص في هجوم على كنيسة شمال بوركينا فاسو .- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالقاهرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .14 مايو- مصرع ثلاثة أشخاص جراء تصادم طائرتين مائيتين قبالة سواحل ألاسكا .- صرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، عن استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.15 مايو- قدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا ماليًا بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم سعيًا منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها.- الخارجية الامريكية تطالب موظفيها ورعاياها بمغادرة العراق ، وسط تصاعد التوترات مع إيران .- الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض باستخدام طائرتين "درون" بدون طيار.16 مايو- قيادة القوات المشتركة "للتحالف لدعم الشرعية في اليمن" تعلن تنفيذها عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية .- المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.- وجهت البعثات الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية الذي تسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط.17 مايو- مقتل 15 شخصاً في اشتباكات وقعت بين القوات المسلحة الصومالية وعناصر من حركة الشباب في منطقة "جدو" بالقرب من الحدود الكينية .- ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر محافظة برج بوعريرج شرق الجزائر .18 مايو- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة .19 مايو- المملكة العربية السعودية تحول وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني . مما سيعزز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة وينعكس ايجابا على الاحوال المعيشية للمواطنين السودانيين .- وقوع انفجار في حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.- وقوع انفجار قوي وسط العاصمة العراقية بغداد بالمنطقة الخضراء التي تضم البرلمان ومقار عدد من سفارات الدول العربية والاجنبية . ولم يسفر عن خسائر بشرية.20 مايو- الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي يعلن حلّ البرلمان ، ممهداً بذلك لعقد انتخابات مبكرة دون انتظار موعدها الذي كان مقرراً في أكتوبر.- منظمة الصحة العالمية تكرم رئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة الذي فاز بجائزة الريادة في مجال الصحة ،في افتتاح الدورة الـ 72 للجمعية العامة للصحة العالمية .// يتبع //11:25ت م0050

- مقتل 12 إرهابيًا من حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمحافظة القاهرة.- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.2 درجات .- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض أهدافاً جويةً معادية بمحافظتي جدة والطائف وتدمرها .21 مايو- تحطم مقاتلة من طراز "إيه في 8 بي" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من مدينة هافلوك في ولاية كارولينا الشمالية.- لقي 11 شخصًا مصرعهم في ولاية أروناشال براديش شمال شرقي الهند، في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية.- مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع القرار 2470 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) حتى الحادي والثلاثين من مايو عام 2020.22 مايو- مقتل 12 شخصًا وأصابه آخرين ، عندما انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية، مقديشو.- دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بانضمام عدد من الدول إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية و مملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان.- وقوع انفجار بالعاصمة مقديشو بسيارة مفخخة عند نقطة امنية بالقرب من القصر الرئاسي والضحايا 19 قتيلا ومصابا .23 مايو- باكستان تجري تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران .24 مايو- لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم وأصيب خمسة وعشرون آخرون جراء انفجار وقع في مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.- إصابة 8 أشخاص بانفجار في مدينة ليون الفرنسية جراء طرد مفخخ في منطقة للمشاة .- مقُتل اثنين من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي .- لقي17 شخصًا مصرعهم إثر حريق اندلع في مركز للتسوق مكوّن من أربعة طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات غرب الهند .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقرر إرسال نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إطار إجراءات وقائية.25 مايو- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو.- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالقاهرة ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يزور مصر .- مصرع خمسة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية بالمكسيك أثناء مشاركتها في عمليات مكافحة حريق غابات وسط المكسيك.26 مايو- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان .- مقتل وجرح 13 شخص في تفجير عجلة مفخخة بأحد الاسواق الشعبية في محافظة نينوى بشمال العراق .- ضرب زلزال بلغت قوته ما بين 5.7 و 8 درجات على مقياس ريختر منطقة غابات أمازونية في شمال البيرو ، ما أدى الى قتيل و11 جريحًا اضافة الى أضرار مادية.- قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون برصاص مسلحين اقتحموا كنيسة في شمال بوركينا فاسو.27 مايو- إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو يستقبل في القصر الإمبراطوري بطوكيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.- إصابة 10 أشخاص بانفجار استهدف سيارة تابعة لوزارة الشؤون الدينية الأفغانية .// يتبع //11:25ت م0051

28 مايو- مقتل 21 مدنيًا في قصف جوي لنظام الأسد على محافظتي إدلب وحلب السوريتين.- بدء أعمال القمة العالمية الثالثة للذكاء الاصطناعي، التي تنظمها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة جنيف السويسرية.29 مايو- أسعار النفط تتراجع بنحو 1% بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.- الرئيس النيجيري محمد بخاري يؤدي اليمين لفترة ثانية .- مقتل عشرة أشخاص ، إثر قصف جوي لقوات النظام السوري استهدف محافظة إدلب.- 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يقرون "وثيقة مكة المكرمة" ويؤكدون " لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية، ويتحدَّثُ باسمها في أمرها الدينيّ، إلا علماؤها الراسخون " .- بدأ سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة مطلع 2019 م ، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يتسلم " وثيقة مكة المكرمة "، الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي. بمكة المكرمة .30 مايو- انتخب برلمان بابوا غينيا الجديدة وزير المالية السابق جيمس مارابي رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.- لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون، في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" وهي كلية عسكرية تقع غربي العاصمة كابل.- بدء أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.31 مايو- بدء أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي " قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل " في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.- صدور قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف عن الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي قمة مكة . كما صدر عن القمة " إعلان مكة المكرمة ".- مصرع 11 شخصًا بعدما أطلق موظف حكومي النار عليهم في مبنى البلدية الذي يعمل فيه الواقع في مدينة فيرجينيا الأمريكية.أحداث شهر يونيو 2019 م :01 يونيو- لقي 21 مسلحًا تابعًا لحركة طالبان مصرعهم إثر غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم غازاني بجنوب شرق أفغانستان.- أصابة 38 شخصًا ، في عدة انفجارات وقعت داخل مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية، التي تبعد 400 كيلو متر إلى الشرق من العاصمة موسكو.02 يونيو- إصابة 18 شخصًا إثر انفجار سيارتين مفخختين في مدينة درنة شرقي ليبيا.- جامعة الدول العربية تدين قرار وزارة الإسكان (الاستيطان) الإسرائيلية بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.- مصرع 17 شخصًا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال غرب سوريا.// يتبع //11:25ت م0052

03 يونيو- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة .- وقوع احداث عنف بالخرطوم أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة قتلى اشتباكات مدينة طرابلس الليبية بلغت 607 قتلى بينهم 40 مدنيا و إصابة 3261 جريحا بينهم 117 مدنيا.04 يونيو- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن "تعلن عن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان .05 يونيو- قوات الأمن المصري تقتل خمسة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.06 يونيو- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدأ زيارة إلى شمال فرنسا ، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 75 لإنزال قوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.- مندوبو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة يقدمون، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو قبالة ميناء الفجيرة.07 يونيو- رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تتنحى رسمياً عن منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم .- وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها.- المصارع السعودي منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد فرض رسوم جمركية عقابية على المكسيك إلى أجل غير مسمى بناءً على اتفاق تم التوصل إليه وتتخذ بموجبه المكسيك خطوات مهمة لكبح الهجرة غير الشرعية.08 يونيو- مصرع وإصابة 8 عسكريين بانفجار استهدف سيارة عسكرية شمال غرب باكستان.- مقتل 31 مسلحًا وإصابة 17 في عمليات عسكرية خاصة في أفغانستان.- حرس السواحل الليبي ينقذ 22 مهاجرًا غير شرعي في منطقة حقل البوري شمال صبراتة شمال غربي البلاد.9 يونيو- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تطلق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.- مقتل 9 أشخاص من جراء انفجار بمنجم فحم شمال شرق الصين.10 يونيو- مقتل 43 من عناصر طالبان في غارة للقوات الخاصة الأفغانية في نانجارهار شرق افغانستان.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.11 يونيو- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وأسرته، لصلاتهم الوثيقة بنظام الأسد.// يتبع //11:25ت م0053

12 يونيو- إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة بعد سقوط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.13 يونيو- تعرض ناقلتي نفط في بحر عمان الى هجوم معادي.- الولايات المتحدة تؤكد أن إيران نفّذت الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان.- قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية السعودية تعترض وتسقط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.- مقتل 28 شخصًا جراء قصف النظام السوري والطيران الروسي استهدف شمال غرب سوريا رغم إعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.14 يونيو- إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.- بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.15 يونيو- توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت عشرين عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.16 يونيو- مصرع أكثر من 40 شخصًا جراء موجة حر تشهدها ولاية بيهار شرق الهند.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – يؤكد في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط " أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، إلا أنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.- وفاة طيارين أثر حادث تصادم طائرتين خفيفتين في الجو لدى اقترابهما للهبوط في مطار محلي صغير بنيوزلندا.- طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.17 يونيو- مقتل 30 شخصًا في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين يعتقد أنهم من بوكو حرام، في شمال شرق نيجيريا.- وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.- مصرع خبراء إيرانيين وآخرين من المليشيا الحوثية الانقلابية أثناء محاولتهم إطلاق صاروخ باليستي في العاصمة اليمنية صنعاء.- مجلس الأمن الدولي يدين بشدة ،استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية، والذي أسفر عن إصابة (26) مدنيًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.18 يونيو- ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 75 آخرين.- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض وتسقط طائرتين مسيرتين معاديتين تحملان متفجرات أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.- مقتل 24 شخصًا وأصيب آخرون بجروح إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في مالي قرب الحدود مع جمهورية بوركينافاسو.// يتبع //11:25ت م0054

19 يونيو- إصابة 16 شخصا جراء زلزال عنيف ضرب شمال غربي اليابان . بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر.- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.- التقى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح , في العاصمة بغداد, صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.- لقي 45 شخصاً، 31 منهم من قوات النظام السوري و14 منهم من قوات الفصائل المقاتلة ضده، مصرعهم في اشتباكات عنيفة.- الجيش الأميركي يؤكد أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية نتج عن لغم بحري إيراني ثُبّتَ على هيكلها الخارجي.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق حملته الانتخابية لانتخابات 2020م.- سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه المالحه بالشقيق بالسعودية . ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية او تلفيات.- لقي 17 شخصًا مصرعهم بهجوم إرهابي جرى ليلاً على إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.20 يونيو- مقتل شخص وإصابة 17 في انفجار بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.- قوات تحالف دعم الشرعية ترصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية في منطقة مزارع مأهوله بالمدنيين.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.21 يونيو- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تنفذ عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة.- إصابة 39 شرطياً و30 متظاهراً بجروح في صدامات أمام البرلمان في جورجيا.- سقوط مروحية روسية في إقليم كراسنودار ومصرع قائدها.- لقي 30 شخصًا مصرعهم إثر حريق اجتاح منزلاً يستخدم مصنعًا لعلب الكبريت في إندونيسيا.- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يفتتح، النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر.- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" معادية بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء.22 يونيو- الولايات المتحدة تدعو إلى فرض تدابير مالية دولية ضد إيران.- مصرع 11 شخص بحادث تحطم طائرة امريكية صغيرة بهاواي.- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر منطقة بويرتو غرب المكسيك.23 يونيو- مقتل 18 شخصاً وإصابة 24 في انهيار مبنى تحت الانشاء بكمبوديا .- قُتل وأصيب ثمانية مسلحين من تنظيم داعش في قصف بطائرة أمريكية بدون طيار، استهدف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.- مقتل رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسة الشخصي وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة.- ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان.// يتبع //11:25ت م0055

24 يونيو- معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى جدة.- وفاة المدعي العام لولاية أمهرة الإثيوبية متأثرًا بإصابته في محاولة الانقلاب الفاشلة.- سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا عقب تصادمهما في الجو.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران.- وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين يعلن تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات .25 يونيو- القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط.- مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 مسلحين في جنوب غرب العريش بشمال سيناء .26 يونيو- منظمة الصحة العالمية تعلن عن مقتل 739 شخصًا وإصابة 4407 منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس في شهر أبريل.- فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعقدان اجتماعا موسعا في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول.- فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يدشنان في العاصمة سيول، مصفاة S-Oil الكورية.- قوات التحالف الجوية تعترض وتسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة .27 يونيو- لقي طياران اثنان مصرعهما وأصيب سبعة آخرون إثر هبوط اضطراري لطائرة في شرقي روسيا.- العاصمة التونسية تشهد تفجيرين انتحاريين خلفًا مصابين معظهم من رجال الأمن.- لقي ما لا يقل عن 43 شخصاً في الكونغو حتفهم إثر انهيار أحد مناجم استخراج النحاس جنوبي البلاد.- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلتقي في لندن، الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور بريطانيا.- مملكة البحرين تستنكر الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.- فوزالسيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .28 يونيو- أفتتاح قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.- الخارجيّة العراقية تدين اقتحام عشرات الاشخاص مبنى السفارة البحرينية في بغداد.29 يونيو- قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين يعقدون جلستهم الختامية لأعمال القمة في اوساكا و سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان يشيد ببرنامج عمل مجموعة العشرين ويرحب بقادة الدول الأعضاء في المجموعة العام القادم في الرياض.- مقتل وأصابه 4 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية نتيجة هجوم إرهابي مسلح في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.- افتتح الرئيس النيجيري محمد بخاري ، في العاصمة النيجيرية أبوجا القمة العادية الخامسة والخمسين لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول غرب أفريقيا.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير.30 يونيو- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.- مقتل 8 مسلحين وإصابة 12 آخرين باشتباكات بين القوات الحكومية وحركة الشباب في قرية مورو جابي جنوبي البلاد.- قتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمحركين داخل حظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.- الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على موقع لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.// يتبع //11:25ت م0056

أحداث شهر يوليو 2019 م :1 يوليو- كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما.- أصيب 65 شخصاً , بينهم 9 أطفال نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول .- نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمدو باوميا يفتتح في العاصمة الغانية أكرا مؤتمر رابطة العالم الإسلامي لتعزيز حقوق وواجبات الأقليات .- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة .- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ محادثات التجارة مع الصين عادت إلى مسارها دون فرض رسوم جمركية جديدة ومع تخفيف القيود على شركة هواوي تكنولوجيز.- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز حدود الخطة المشتركة .- وقوع هجوم على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين و نتج عنه إصابة 9 أشخاص .02 يوليو- مصرع 12 شخصًا وفقدان 9 آخرين إثر فيضانات قرب بحيرة بايكال الروسية .- جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان يستقبل بقصر اكاساكا في طوكيو، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.- لقي 14 بحارًا مصرعهم جراء حريق شب على متن غواصة معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة في قاعدة عسكرية في مدينة سيفيرومورسك الروسية.- مصرع 40 شخصًا وإصابة 80 آخرين بضربة جوية على مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين شرق العاصمة الليبية طرابلس .03 يوليو- منتخب البرازيل يهزم نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين ويتأهل لنهائي كوبا أمريكا .- وفد الجامعة العربية يصل الخرطوم لدعم جهود إستئناف الحوار بين الأطراف السودانية .- افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية في مركز الملكة إليزابيث الثانية في وسط العاصمة البريطانية لندن .- اليابان تأمر بإجلاء مليون شخص بسبب السيول على جزيرة كيوشو .4 يوليو- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان .- بنما تنفي ملكيتها لناقلة النفط الإيرانيه المحتجزة في منطقة جبل طارق وترفع علم بنما .- توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.05 يوليو- اختتام أعمال المؤتمر الدولي (الفكر الإسلامي.. المنهج والرسالة) في داكار والرئيس السنغالي يثمن جهود رابطة العالم الإسلامي في إفريقيا .06 يوليو- قتل 14 مدنيًا بينهم سبعة أطفال نتيجة قصف صاروخي لقوات النظام على مناطق في شمال غربي سوريا.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة .- المنتخب المصري يودع بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد هزيمته بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة بدور الـ 16 للبطولة القارية التي تستضيفها مصر.07 يوليو- مصرع 12 شخصًا نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط أفغانستان.// يتبع //11:25ت م0057

08 يوليو-إيران تقرر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتخطى الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.- وقوع هزة ارضية خفيفة شعر بها بعض سكان الكويت نتيجة زلزال ضرب غرب إيران ولم تحدث أي خسائر.- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن بدء العملية التفاوضية مع المعارضة في جزيرة بربادوس.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .09 يوليو- أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا , بياناً أعربوا من خلاله عن قلقهم العميق بشأن خرق إيران للإتفاق النووي.10 يوليو- السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم دارووش يقدم, استقالته من المنصب بعد نشر تسريبات دبلوماسية إنتقد خلالها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين إيران بتخصيب اليورانيوم سراً ويعد بمزيد من العقوبات .11 يوليو- زوارق إيرانية تحاول إعاقة مرور ناقلة بريطانية(بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز .- لقي 14 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 79 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب، بقطار شحن في إقليم البنجاب الباكستاني.- المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط، بالقوات المسلحة وجهاز الأمن لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير .12 يوليو- مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر هجوم انتحاري نفذه قاصر في مديرية (بتشيراجام) شرقي أفغانستان.- وزارة الداخلية الكويتية تعلن أن أجهزتها الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الأخوان، كان قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً .- مقتل 15 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية في النيبال .13 يوليو- مقتل 15 شخصاً عقب هجوم انتحاري بسيارة مفخخة بالصومال .- مصرع 20 من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غربي مأرب .14 يوليو- ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر شمال غرب استراليا.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة ، جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.15 يوليو- مقُتل 17 شخصا ، وأجلاء الآلاف من المواطنين الصينيين بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وانهيار منازل وسط وشرقي وجنوبي الصين.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام .- أعلنت السلطات الباكستانية عن وفاة 23 شخصاً جراء السيول التي نجمت عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال باكستان.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط .- وقوع انفجاران مزدوجان بجنوب غربي بغداد يسفران عن سقوط ضحايا مدنيين .// يتبع //11:25ت م0058

16 يوليو- زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب قبالة ساحل جزيرة بالي الإندونيسية .- قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها .17 يوليو- المجلس العسكري الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة يوقعان بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي على وثيقة تمثل المرحلة الأولى من الاتفاق السياسي بين الجانبين.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان .18 يوليو- منتخب نيجيريا يحقق المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019م لكرة القدم بعد فوزه على نظيره التونسي بهدف نظيف على إستاد السلام في إطار منافسات البطولة التي تستضيفها مصر.- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب آسيا لأكثر من 200 قتيل . فيما تحاول السلطات في البلدان المتضررة الوصول إلى القرى والبلدات التي تقطعت بها السبل وحاصرتها المياه من جميع الجوانب.- لقي 6 ارهابيين مصرعهم بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي قرب الحدود مع سوريا.19 يوليو- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية .- الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مصادره ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الإستراتيجي.- بريطانيا تؤكد احتجاز إيران سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا في مضيق هرمز, واصفة ذلك بالأمر الغير مقبول وداعية إلى حرية الملاحة في الخليج.- منتخب الجزائر يتوج بطلاً لكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات البطولة على ملعب إستاد القاهرة.- صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها .- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تستهدف وتدمر خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في أبها .20 يوليو- نقل المواطن الايراني المصاب بالسفينة الايرانية "سافيز" إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة العربية السعودية التخصصية .21 يوليو- مقتل 27 مسلحا من حركة طالبان وأصابه 18 آخرين في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمعًا كبيراً من مسلحي طالبان في منطقة "شوراباك" بإقليم قندهار، جنوبي أفغانستان.- خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- يوجه باستضافة (1000) حاج وحاجة من جمهورية السوادن .22 يوليو- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن ، عن وفاة مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز 72 عاماً.- الرئيس الصيني شي جين بينغ ، يعقد في بكين جلسة مباحثات رسمية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة .- مصرع واصابة 45 شخصاً في انفجار قنبلة خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.- مقتل 19 شخصاً جراء غارات روسية على سوق بشمال غرب سوريا .- إصابة 3 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل قاعدة فرنسية في مالي .// يتبع //11:25ت م0059

23 يوليو- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير .- وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون يفوز، في سباق منصب رئاسة حزب المحافظين الحاكم بعد تغلبه على منافسه وزير الخارجية المستقيل جيرمي هينت.- مقتل شخصين وإصابة 16 بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية .24 يوليو- الحكومة الصومالية تعلن مقتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري بمقر بلدية مقديشو بينهم عدد من مسؤولي الحكم المحلي.25 يوليو- كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق .- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : تعترض وتسقط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بخميس مشيط .- مصرع وإصابة 21 شخصاً نتيجة ثلاثة انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابول.- وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، عن عمر يناهز 93 عاماً.- رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يعلن رسميًا توليه منصب رئاسة الجمهورية التونسية . مؤقتًا إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.- مقتل 12 مدنياً في قصف سوري - روسي لمواقع بأرياف حلب وحماة وإدلب .- تونس تٌعلن الحداد سبعة أيام ، على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المملكة .- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي .26 يوليو- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان .- أكثر من 100 قتيل جراء فيضانات موسمية في بنغلادش .- مصرع أربعة أشخاص جراء زلزال قوي في شمال الفلبين بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر.27 يوليو- مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة مفخخة في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.- مصرع 3 أطفال وإصابة 30 شخصًا في قصف جوي للنظام السوري على ريفي حماة وإدلب .- القبض على خلية إرهابية مكونه من خمسه اشخاص، موالية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة طنجه بالمغرب .- مصرع 15 شخصًا بهجوم مسلح في شمال بوركينا فاسو .28 يوليو- مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار بنيويورك على تجمع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية .- لقي 75 شخصاً على الأقل حتفهم جراء فيضانات في بنجلاديش تسببت أيضاً في تضرر أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء البلاد.- مقتل 65 شخصًا إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون أثناء مراسم تشييع جنازة شمال شرقي نيجيريا.- مقتل 20 شخصاً في الهجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني بالعاصمة كابل .// يتبع //11:25ت م0060

29 يوليو- قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بإطلاق نار في مهرجان لعروض الأطعمة الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية .- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الذي يزور مصر .- مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمّر غرفة عمليات للمليشيا الحوثية في محافظة صعـدة .- مقتل 17 شخصاً جراء تحطم طائرة صغيرة في مدينة راوالبيندي الباكستانية .30 يوليو- توج السلطان عبد الله ، ملكاً لماليزيا ، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.- مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات بانفجار في مدينة كويتا الباكستانية .31 يوليو- مقتل 34 شخصًا جراء انفجار قنبلة بحافلة ركاب غربي أفغانستان .- الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفّض نسبة الفائدة بربع نقطة ، وذلك للمرة الأولى منذ 2008 م.- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف.أحداث شهر أغسطس 2019 :01 أغسطس- زلزال قوي يضرب وسط تشيلي بقوة 6،6 درجات.02 أغسطس- القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا في سوق آل ثابت من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية.- إعلان حالة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي.- المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج يتوصلان لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري، الذي يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية في السودان.03 أغسطس- رابطة العالم الإسلامي تطلق في العاصمة السريلانكية كولومبو أعمال قمة : "وئام الأديان" بحضور فخامة الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسنا ومشاركة الفاتيكان، وعدد من القيادات الدينية من جميع الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية.- المملكة العربية السعودية تخصص رابطًا جديدًا لتسهيل قدوم جميع الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.- مقتل وإصابة حوالي 20 شخصًا إثر إطلاق نار وقع في مركز تجاري في مدينة الباسو بولاية تكساس الأمريكية.04 أغسطس- توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير في الخرطوم.- هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب شمال إيران بلغت قوته 3،5 درجات على مقياس ريختر.- مصرع 16 شخصًا وإصابة 21 إثر انفجار عدد من السيارات أمام معهد الأورام في منطقة المنيل بالقاهرة.‎05 أغسطسقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تتمكن من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار ( مسيرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.6 أغسطس- وقوع انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن بالدنمارك،وتوقف حركة القطارات.// يتبع //11:25ت م0061

07 أغسطس- وقوع انفجار كبير في العاصمة الافغانية كابول والحصيلة اصابة 34 شخصاً.- دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح.8 أغسطس- مقتل 12 شخصًا في هجوم لمسلحين مجهولين استهدف حافلتين في جنوب السودان.- مصرع 4 أشخاص واصابة آخرين في عملية طعن بولاية كاليفورنيا الأمريكية.- قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران).- وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 15 إرهابيا خلال مداهمتين أمنيتين استهدفتا خليتين إرهابيتين بالقاهرة والفيوم، على صلة بحادث معهد الأورام وتحديد هوية الإرهابي مرتكب حادث معهد الأورام.- قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة ( صنعاء ) باتجاه أبها.09 أغسطس- مقتل 28 شخصا، ونزوح الآلاف في فيضانات بالهند.10 أغسطس- مقتل 32 شخصًا وفقدان 16 بسبب إعصار "ليكيما" شرقي الصين.- قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.- لقي 57 شخصًا مصرعهم في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو غرب دار السلام عاصمة تنزانيا.- صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.- مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي شرق ليبيا.11 أغسطس- 76 شخصا حصيلة قتلى قصف نظام الاسد لمناطق سورية ، بينهم 25 من قوات النظام والميليشيا الموالية له.12 أغسطس- اليخاندرو جياماتي يفوز بانتخابات الرئاسة في جواتيمالا.- ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 161 قتيلاً.- لقي ما لايقل عن 16 فرداً من قوات نظام الاسد والميليشيات الموالية له حتفهم بعد إصابة تجمع لهم بصاروخ موجه في محيط قرية ترعي بريف إدلب الجنوبي.13 أغسطس- إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية لطائرة بدون طيار (مفخخه) من محافظة صنعاء وسقوطها بمحافظة عمران على الأعيان المدنية.- مصرع ستة اشخاص في تفجير انتحاري غرب تشاد ، نُسب إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية.// يتبع //11:25ت م0062

14 أغسطس- باكستان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن كشمير بعد إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي للإقليم.- ليفربول الإنجليزي يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح على حساب تشلسي بركلات الترجيح 5-4 في إسطنبول.15 أغسطس- إصابة 10 أشخاص إثر اشتعال محرك طائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" عقب هبوطها اضطراريا في موسكو.- الولايات المتحدة الأمريكية تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية " غريس 1 " بتهمة دعم الحرس الثوري.16 أغسطس- مصرع 46 شخصًا في السودان جراء الأمطار والسيول.- إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي و"المطاطي" جراء قمع الاحتلال المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.- الولايات المتحدة تعلن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.17 أغسطس- قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن استجابة لدعوة التحالف، وحدات الانتقالي وقوات الحزام الأمني تبدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة (عدن).- مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان.- سبعه قتلى في قصف جوي لقوات النظام السوري على قرية جنوب إدلب.- طرفا الاتفاق في السودان المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية التغيير بالخرطوم يوقعان على وثائق الانتقال للسلطة المدنية.- تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.18 أغسطس- مقتل 63 شخصًا وجرح 182 آخرون إثر هجوم إرهابي في صالة أفراح بالعاصمة الأفغانية كابول.- استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.- مصرع 95 شخصًا في انفجار صهريج للوقود في تنزانيا.19 أغسطس- قيادة القوات المشتركة للتحالف باليمن تعلن استهداف وتدمير عدد من (الكهوف) لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بـ (صنعاء) تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.- ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو إلى 24 قتيلا.20 أغسطس- مصرع 11 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بشمال سيناء.- الأمم المتحدة تؤكد مقتل 90 مدنيًا على الأقل وجرح أكثر من 200 آخرين منذ بداية شهر اغسطس في ليبيا.- صدور مرسوم دستوري بتعيين مجلس للسيادة في السودان والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً له.21 أغسطس- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يؤدي، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميًا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.// يتبع //11:25ت م0063

- وزارة الدفاع الامريكية تؤكد اسقاط طائرة مسيرة " درون " أميركية فوق اليمن وتعده استفزاز إيراني خطير.- عبد الله حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية فى السودان بالقصر الرئاسي بالخرطوم ، وذلك أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه المملكة العربية السعودية .- مصرع خمسة أشخاص وإصابة 23 آخرين بحادث تدافع في الجزائر.22 أغسطس- إصابة 27 شخصًا في حادث خروج قطار عن مساره بولاية كاليفورنيا.23 أغسطس- مصرع 3 أشخاص وأصابه 6 اخرين، نتيجة إلقاء قوات النظام السوري براميل متفجرة بريف إدلب.- افتتاح أكبر مسجد في أوروبا بالشيشان، وأمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي يلقي خطبة جمعته الأولى.24 أغسطس- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.25 أغسطس- سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.- لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون بجروح, في هجوم مسلح شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب كرة القدم في قضاء داقوق, بمحافظة كركوك العراقية.- مقتل وجرح 3 من عناصر" الحشد الشعبي" في هجوم شنته طائرتان مسيرتان مجهولتان بغرب العراق.- القوات المشتركة للتحالف تعترض وتدمر ستة صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة ( صعده ) في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" في المجال الجوي لليمن اطلقتهما المليشيا الحوثية.صدور بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة عقب وقوع احداث بالعاصمة عدن وامتداد تلك الاحداث إلى محافظتي (أبين، وشبوة)، يؤكد على استمرار كافة الجهود السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف.تنظيم "داعش الإرهابي" يشن هجوم على ملعب لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق، ما أسفر عن وقوع 6 ضحايا على الأقل وإصابة 10 آخرين.27 أغسطس- جامعة الدول العربية، تؤكد أن قرار الخارجية الأمريكية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً.- المليشيا الحوثية الإرهابية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) وسقوطه في محافظة (صعده).28 أغسطس- مصرع شخص وإجلاء 716 ألفًا جراء هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان.- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على شبكتين لخرق العقوبات على إيران.- اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة.- سقوط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران . ولا يوجد إصابات.// يتبع //11:25ت م0064

29 أغسطس- اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من صعدة باتجاه المملكة.- محتجون مناهضون للحكومة الاندونيسية يضرمون النارَ في مبانٍ في بابوا بإندونيسيا.- مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات تصعيد الحوثيين لهجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، داعياً إياهم إلى وقف هذه الهجمات فوراً دون شرط مسبق.- البيت الأبيض يعلن عن فرض عقوبات على "جمّال ترست بنك" اللبناني، لصلته بحزب الله الإرهابي وإيران.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تأسيس قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في مقر وزارة الدفاع ( البنتاغون ).30 أغسطس- ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلاً و89 مصاباً.31 أغسطس- مصرع سبعة أشخاص وإصابة 43 آخرين بجروح في انفجار مصنع للكيماويات غرب الهند.- القوات الأفغانية والأمريكية تنفذ عمليات عسكرية منفصلة في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحًا من حركة طالبان.- تحطم مروحية شمال النرويج ‘ ومقتل اربعه اشخاص على متنها واصابة اثنين اخرين.- مقتل شخصين وإصابة ما يزيد عن 20 شخصا في إطلاق نار بمحل تجاري بمنطقة ميدلاند، أوديس بالولاية الامريكية.- إطلاق نار في مباراة بمدرسة ثانوية بولاية ألاباما الأميركية ، المصابين عشرة أشخاص.أحداث شهر سبتمبر 2019 م:1 سبتمبر- مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تستهدفت مواقع للميليشيا الحوثية بمحافظة حجة .- قوات الأمن الأفغانية تنفذ العديد من الغارات الجوية شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحًا من حركة طالبان.- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل بقصر بيان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يزور الكويت .- مصرع سبعة أشخاص في تحطم مروحية إسعاف في الفلبين .- رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يطالب بتدخل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية .02 سبتمبر- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة ثم يتوجه إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية.- مصرع خمسة أشخاص واصابة خمسين آخرين إثر انفجارات في كابول .3 سبتمبر- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة .04 سبتمبر- البرلمان البريطاني يصوت على مشروع قرار يُجبر الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق .- المليشيا الحوثية الإرهابية تطلق صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة / مديرية سحار) ويسقط داخل المحافظة .- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة واسعة من شركات الشحن البحري وأشخاص ضالعين في تهريب النفط لـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله لمصلحة نظام بشأر الأسد.- مصرع 21 شخصًا في حريق بمصنع للألعاب النارية شمال الهند .// يتبع //11:25ت م0065

05 سبتمبر- مقتل 10 أشخاص وإصابة 42 آخرين في تفجير بالقرب من نقطة تفتيش أفغانستان .- قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .- المملكة العربية السعودية في بيان لها تتابع التطورات في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة .- رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك يعلن قائمة أعضاء وزراء الفترة الانتقالية بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في السودان.06 سبتمبر- ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "دوريان" في جزر البهاماس إلى 30 قتيلاً .- وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي حكم البلاد بين 1980 و2017 عن عمر 95 عامًا.- إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقوطه داخل محافظة صعدة .- مجلس السلم والأمن الأفريقي يرفع تعليق عضوية السودان من مؤسسات الاتحاد الأفريقي .07 سبتمبر- ساحل أستراليا الشرقي يكافح أكثر من 100 من حرائق الغابات وتدمير 21 منزلًا .- مقتل شخص في كوريا الجنوبية وخسائر كبيرة جراء الإعصار "لينج-لينج" .- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) .08 سبتمبر- المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ،في بيان مشترك ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام .- الديوان الأميري في دولة الكويت يعلن أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية. وتأجل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى موعد لاحق .- وزراء الحكومة الانتقالية في السودان يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزاء عبدالله حمدوك.- طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية .- مقتل 18 عنصرًا موالين لإيران في ضربات جوية على مواقع في شرق سوريا .9 سبتمبر- لقي 29 شخصًا مصرعهم في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو.- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن: تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من "صنعاء" باتجاه المملكة.- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية توافق على تشريع البرلمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليصيح قانونًا نافذًا.11 سبتمبر- قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن: تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .- محكمة جنايات القاهرة تقضي بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و10 آخرين في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية .- تحطم طائرة شحن قرب مطار توليدو بولاية أوهايو الأمريكية .// يتبع //11:25ت م0066

12 سبتمبر- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال باكستان .- مصرع 50 شخصًا وإصابة 23 آخرين في انقلاب قطار بالكونجو .- الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوقف الرئيس السابق لاتحاد الباراغواي خوان أنخل نابوت مدى الحياة لإدانته بشبهات فساد أدت الى الحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن تسعة أعوام.- لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 98 آخرون بجروح إثر تدافع خلال تجمع انتخابي لرئيس موزامبيق فيليب نيوسي شمالي موزامبيق.- أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصاته الطبية في أحد المستشفيات الأمريكية .13 سبتمبر- الولايات المتحدة تفرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم.- الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش يشكل لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا .14 سبتمبر- تعرض معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص إلى هجمات بطائرات بدون طيار "درون" والجهات المختصة تسيطر على الحريق .- انطلاق أعمال قمة مجموعة " إكواس" لدول غرب إفريقيا حول الإرهاب بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، والإعلان عن خطة لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار أمريكي.15 سبتمبر- انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية .لولاية تمتد لخمس سنوات .- رصد زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر بجنوب الجهراء بالكويت.- مقتل مجموعة من المسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء .16 سبتمبر- مصرع سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا .- صدور بيان وزارة الخارجية السعودية يفيد بتعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم نتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية.- النفط يقفز بنحو 15% في حجم معاملات قياسي بعد الهجوم على منشأتي الخام السعوديتين .17 سبتمبر- مصرع 24 شخصًا نتيجة تفجير انتحاري بتجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني .- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة يؤكد عودة الإمدادات البترولية جراء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص .18 سبتمبر- المملكة العربية السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية .- وقوع تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان .- معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، يفتتح، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2019" .// يتبع //11:26ت م0067

19 سبتمبر- قتل 13 شخصًا وأصيب آخرون جراء تفجير شاحنة مفخخة نفذتها حركة طالبان بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية .- قوات تحالف دعم الشرعية تعترض وتدمر زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة للقيام بعمل ارهابي وشيك بجنوب البحر الاحمر .- قضت محكمة فرنسية أخرى مستقلة بصحة الحكم السابق الصادر لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) الرافض لمزاعم شبكة beIN SPORTS القطرية ضد المنظمة وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات ضد بي إن.- المملكة العربية السعودية تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمدينة فينا النمساوية.- قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن تنفذ عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد والألغام البحرية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .20 سبتمبر- وفد إعلامي عالمي يطلع على معامل الزيت في بقيق وخريص التي تأثرت بالهجوم التخريبي الذي استهدف مرافق الإنتاج .- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعلن، فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما.- توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ 11 في تاريخه بفوزه على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية.21 سبتمبر- مقتل شخصين وإصابة 6 في انفجار جنوب أفغانستان .- باكستان ترفض بيان وزارة الخارجية الأفغانية بشأن عدم اعتراف أفغانستان بالحدود الدولية بين البلدين.- ضرب إعصار قوي جزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية.22 سبتمبر- ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر ، منطقة "مالوكو تينجارا بارات" إقليم مالوكو الإندونيسي.- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح، وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية.- القمة المصرية الأردنية العراقية التي عقدت بنيويورك تؤكد على التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية.23 سبتمبر- جامعة الدول العربية ترحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254.- مصرع شخص وإصابة 21 آخرين جراء الإعصار "تاباه" جنوب شرق كوريا الجنوبية .24 سبتمبر- إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد .- ضرب زلزال بقوة 6ر4 درجات مدينة اسطنبول التركية ، ولا يوجد ضحايا .- تعرض عشرات الأشخاص لإصابات متفاوتة جراء حوادث نجمت عن زلزال ضرب باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر.- الميليشيا الحوثية الإرهابية تطلق صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقوطه داخل محافظة (صعدة) .- الميليشيا الحوثية الإرهابية تطلق صاروخين باليستيين ، من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطها داخل محافظتي (عمران وصعدة) .- أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات إلى الروهينغا بقيمة 10 ملايين دولار.- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ضرب باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس إلى 31 قتيلاً وأكثر من 450 مصاباً .// يتبع //11:26ت م0068

25 سبتمبر- مقتل 39 مسلحًا من طالبان في غارات جوية في أربعة أقاليم بأفغانستان .- دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي يصل والوفد المرافق له, إلى جدة .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل، دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي.- محكمة عسكرية تصدر حكمًا بالسجن 20 سنة على شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن تهمة "المساس بسلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة".- الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركات صينية ومديريها بتهمة "نقل نفط من إيران عن علم في "انتهاك" للحظر الأمريكي .- مقتل 11 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا بضربة جوية أمريكية .- المملكة العربية السعودية تعلن استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.26 سبتمبر- ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر جزيرة سيرام الواقعة بإقليم مالوكو الإندونيسي.- وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.- إصابة 56 شخصًا إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بأرض المدرج لدى هبوطها في مطار بمدينة بارناول الروسية غرب سيبيريا.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر مرسومًا يحظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة.- مقتل نحو 52 شخصًا في انهيار أرضي بمنجم ذهب في تشاد .27 سبتمبر- المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وتعلن عن استقطاب 115 مليار ريال ، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض.- أعلنت المملكة العربية السعودية بصفتها شريك أساسي في دعم جهود تحالف الحضارات، عن تبرعها بمبلغ 3 ملايين دولار دعمًا لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الثلاثة أعوام المقبلة.- مصرع ثلاثة جنود سنغاليين بحادث تحطم مروحية في إفريقيا الوسطى .28 سبتمبر- بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية .- مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في انفجارين وهجمات صاروخية بأفغانستان .- فيضانات الهند تودي بحياة 120 شخصًا .- افتتح بالعاصمة السنغالية دكار ، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو.29 سبتمبر- زلزال بقوة 4ر6 درجات يضرب جنوب الفلبين .- إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا بالستيا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطه داخل محافظة (صعدة) .- زلزال قوته 7.2 درجات يضرب قبالة ساحل تشيلي .- الديوان الملكي المغربي يعلن أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيقضي فترة راحة طبية لبضعة أيام بعد تعرضه لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.- مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان بغارات جوية في أفغانستان .30 سبتمبر- لقي 19 شخصًا مصرعهم جراء حريق بمصنع للسلع الاستهلاكية في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين .// يتبع //11:26ت م0069

أحداث شهر أكتوبر 2019 م:1 أكتوبر- مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش الإرهابي في عمليات أمنية شرق أفغانستان.2 أكتوبر- وقوع هجوم إرهابي على معسكرين للجيش المالي والضحايا 38 جندياً.- القوات الأمنية العراقية تُطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق تظاهرات في بغداد. والرئيس العراقي برهم صالح يدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل متظاهرين اثنين.3 أكتوبر- ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر جزر دوديكانيسيا اليونانية قبالة الحدود التركية.- التحالف الدولي بالعراق يعلن أن انفجارًا وقع في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ولم يطل أيًا من منشآته.- مقتل 11 شخصًا في احتجاجات بجنوب العراق.- رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث هبطت المركبة في كازاخستان .04 أكتوبر- إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق وسقوطهما داخل محافظة صعدة .06 أكتوبر- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد جلسة مباحثات رسمية مع فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.- القوات الجوية النيجيرية تقضي على مخبأ يعود لمسلحي جماعة بوكو حرام، وتقتل العشرات منهم بولاية بورنو شمال شرق البلاد.- مقتل 20 شخصًا بموقع للتنقيب عن الذهب شمال بوركينافاسو .07 أكتوبر- فوز الأمريكيين ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 201908 أكتوبر- مجلس الأمن الدولي يرحب بإنشاء اللجنة الدستورية لسوريا .- وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تعلن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر إثر عملية أمريكية خاصة.9 أكتوبر- الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعرب عن قلقه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا.- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.2 درجات .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.- الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي في شمال شرق سوريا.- مقتل 30 إرهابيا شمال بوركينا فاسو .// يتبع //11:26ت م0070

10 أكتوبر- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة باسو في إقليم مالوكو الإندونيسي .- المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل 16 عنصرًا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.- إصابة وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو ، إثر تعرضه للطعن بسكين ، أثناء زيارته لبلدة بانجانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة.11 أكتوبر- إصابة خمسة مدنيين في انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة الضالع باليمن .- رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام .- الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي تعرب في بيان عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سوريا.- إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الاسبوعية شرق قطاع غزة .- الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي تشهدها الاحتجاجات في البلاد.12 أكتوبر- الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق تجاري جزئي .- الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعتبر العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها .- الطيران العراقي يقصف ثلاثة أهداف لتنظيم " داعش" الارهابي في محافظة ديالى .- مجلس وزراء الخارجية العرب يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان التركي على سوريا .- مقتل 16 شخصًا في هجوم على مسجد شمال بوركينا فاسو .- إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .- فرنسا تعلق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا.- الحرائق تدفع آلافا للهروب من منازلهم في ولاية كاليفورنيا الامريكية .- رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي يطلق عملية تستهدف نزع السلاح لـ 8500 مقاتل .13 أكتوبر- مقتل 56 شخصا جراء إعصار هاغيبيس في اليابان .- قتل 14 مدنيًا في قصف مدفعي وإطلاق نار شنتهما القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.- الرياض تشهد اليوم انطلاق منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في فندق الريتز كارلتون بالرياض .- المنتخب السنغالي يحرز كأس أمم اتحادات غرب إفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه على منتخب غانا بركلات الترجيح 3 -1 في المباراة التي جمعتهما، بملعب لات ديور بتييس.14 أكتوبر- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.8 درجات .- الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش يفتتح أعمال الجمعية العامة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد .- فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية يصل والوفد المرافق له إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة .// يتبع //11:26ت م0071

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل في قصر اليمامة بالرياض ، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. ويعقد مع فخامته جلسة مباحثات رسمية .- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ،يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين .- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في الرياض ، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.15 أكتوبر- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،يبدأ ، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.- وصل إلى الرياض دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان, والوفد المرافق له.- ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبوظبي اجتماعًا ضم المسؤولين عن ملف التعاون الاقتصادي في الجانبين الإماراتي والروسي.- لقي 22 شخصًا مصرعهم في انهيار أرضي بمنطقة كونتا جنوب أثيوبيا.16 أكتوبر- مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين وبلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر.17 أكتوبر- نزوح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء الهجوم التركي .- أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التوصل لاتفاقٍ بينهما بشأن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست)، بعد مفاوضات مطولة وشاقة بين الجانبين.- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية.18 أكتوبر- القوات التركية تقصف رأس العين رغم إعلان وقف عملياتها شمال سوريا .- مقتل 62 شخصًا في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة شرق أفغانستان .- إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة خلال مهاجمة المسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي .19 أكتوبر- فيضانات غير مسبوقة تؤثر على ما يقرب من 200 الف شخص من السكان المحليين واللاجئين في جنوب السودان .- لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم بعد انهيار أحد السدود في منجم ذهب جنوب مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.- الجيش النيجيري يشنّ عملية كبرى تستهدف جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.20 أكتوبر- رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة .- الجيش النيجيري يعلن مقتل 4 من أفراد الجيش في اشتباكات مع جماعة "بوكو حرام" الإرهابية .21 أكتوبر- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات وقع قبالة فانواتو في المحيط الهادي.- السُلطات الأردنية تعلن إحباط مخططات إرهابية لخلية مكونة من خمسة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.- أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري, قرارات مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه، إضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام من تظاهرات كبيرة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية.- الحكومة السودانية والجبهة الثورية يوقعان وثيقة إعلان سياسي .- مقتل 15 مدنيا وخمسة عسكريين بهجمات مسلحة في بوركينا فاسو .// يتبع //11:26ت م0072

22 أكتوبر- قُتل ما لا يقل عن 15 شرطيًا في هجومين مسلحين لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.- حظر تجوال وانقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من مدينة دالاس الأمريكية بسبب إعصار بلغت سرعته 225 كيلومترا في الساعة .23 أكتوبر- الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤدي، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة .- الشرطة البريطانية تعلن عن عثورها لـ 39 جثة داخل شاحنة في مقاطعة ايسكس شرق البلاد .- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي التي تقام في مدينة سوتشي الروسية .24 أكتوبر- قطع الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال من قبل المحتجين المطالبين باستقالة الحكومة .25 أكتوبر- إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية .- وقع زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر ، قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.- روسيا ترسل تعزيزات بنحو 300 عسكري إلى مناطق حدودية بين سوريا وتركيا وذلك تنفيذاً لاتفاق توصلت إليه مع تركيا .- الفيضانات تتسبب في مقتل 29 شخصًا في كينيا .- إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم 11 طفلا ومسعفين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة .26 أكتوبر- تجدد المظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية .27 أكتوبر- قيادة قوات التحالف تعلن إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية شاركت فيها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا.- فوز مرشح اليسار البيروني ألبرتو فرنانديز على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الأرجنتين.- زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب الصين .- تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص في واقادوقو عاصمة بوركينافاسو تعبيرًا عن دعمهم لقوات الدفاع والأمن، التي تواجه هجمات دموية ومتكررة منذ عام 2015.28 أكتوبر- قُتل شخصان على الأقل، فيما أصيب 16 آخرون عندما أطلق مسلح النار عشوائيًا قبل أن يلوذ بالفرار في حفل لمئات الطلبة الجامعيين خارج الحرم الجامعي في مقاطعة هانت بولاية تكساس الأمريكية .- إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب حرائق الغابات .- عدد من قادة الدول وصناع القرار يتوافدون إلى العاصمة الرياض لحضور النسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 .- هبوط طائرة فضائية أميركية لسلاح الجو في فلوريدا سجلت أطول رحلة حول الأرض .// يتبع //11:26ت م0073

29 أكتوبر- زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب جنوب الفيليبين .- قتل ما لا يقل عن 20 جنديًا في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم جوزجان شمال أفغانستان.- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يفتتح الدورة الرابعة من مجلس الأمة .- بدء أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الثالثة بالرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد .- مقتل 20 جنديًا في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم جوزجان شمال أفغانستان.- رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية .- افتتاح أعمال القمة العربية للذكاء الاصطناعي في الأردن .30 أكتوبر- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، يلتقي ، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يزور الكويت .- رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب يُصنفون بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله .31 أكتوبر- مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بسوق الخضار بمدينة عفرين شمال حلب .- الرئيس العراقي برهم صالح يعلن موافقته على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد, وموافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة .- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث حريق شب في قطار ركاب بالقرب من مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب شرقي باكستان إلى 74 قتيلًا ووجود أكثر من 30 مصابًا.أحداث شهر نوفمبر 201901 نوفمبر- أصيب 100 مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق خلال قمع الاحلال للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.- مصرع 12 شخصًا جراء الفيضانات وسط غانا.- الرئيس البوتسواني موجويتسي ماسيسي ، يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لجمهورية بوتسوانا بعد فوز حزبه "الحزب الديمقراطي البوتسواني" في الانتخابات البرلمانية.02 نوفمبر- مقتل 42 شخصًا، فيما جرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي ،وفق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.03 نوفمبر- أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم تعلن، عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية " تداول ".- ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر مدينة لاريوخا الأرجنتينية .04 نوفمبر-الولايات المتحدة الأمريكية تخطر الأمم المتحدة رسمياً بانسحابها من اتفاق باريس لتغير المناخ .- المظاهرات الشعبية في العراق تدخل يومها الحادي عشر ، والمتظاهرون يصرون على مطالبهم .// يتبع //11:26ت م0074

- القمة السادسة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين تبدأ أعمالها في طوكيو .- المنظمة الكشفية العالمية، تمنح جائزة "أبطال رسل السلام" لشخصيتين سعوديتين .05 نوفمبرزلزال بقوة ست درجات يضرب تشيلي .صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، وذلك بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.- انطلاق "مؤتمر التنمية البحرية المستدامة نحو 2030 وما بعدها" بحضور رئيس المنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم , وأعضاء وشركاء من المنظمة، وقيادات دولية معنية بتطوير هذه الصناعة العملاقة, وذلك بمحافظة جدة.06 نوفمبر- وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، تعلن عن عملية عسكرية مشتركة ضد الإرهاب في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.- جدّد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسًا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.- مصرع 37 شخصا بهجوم على قافلة تنقل عمال شركة تعدين في بوركينا فاسو.- تعرض ثلاثة سياح أجانب ومرشد سياحي وضابط أمن للطعن في مدينة جرش شمال الأردن.08 نوفمبر- مصرع 5 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال قوي يضرب شمال غرب إيران ، بلغت قوته 9ر5 درجات على مقياس ريختر.- انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة بالقاهرة .- إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة .09 نوفمبر- مصرع شخصين واحتراق 100 منزل جراء حرائق غابات بشرقي أستراليا .- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب جواتيمالا .- إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تكشف عن نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، إكس-57 "ماكسويل" في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا.شركة أرامكو السعودية تُعلن نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول" .11 نوفمبر- المملكة العربية السعودية تمنح "الإقامة المميزة" لأول دفعة من المتقدمين ، حيث بلغ عددهم 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية .- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، يصل والوفد المرافق له , إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية.- إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس بأستراليا، تحسباً لمخاطر حرائق الغابات ، التي وصفتها السلطات بـ "الكارثية" .12 نوفمبر- مصرع 15 شخصًا في اصطدام قطارين في بنغلادش .- السُلطات الأردنية تعلن إحباط مخططات لعمليات إرهابية لمتهمين، خططوا لاستهداف عاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية لدى الأردن، إضافة إلى الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر جنوب الأردن.- بدأت بالعاصمة الكينية نيروبي ، أعمال القمة العالمية حول السكان والتنمية، بمشاركة رؤساء دول وممثلين عن منظمات بالأمم المتحدة والمجتمع المدني.// يتبع //11:26ت م0075

13 نوفمبر- مصرع 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل .- مصرع 6 وإصابة 15 إثر حريق بخط منتجات بترولية بمحافظة البحيرة المصرية .14 نوفمبرالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصل إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة .15 نوفمبر- الرئيسان الكيني أوهورو كينياتا، ونظيره الصومالي محمد عبدالله فرماجو يوقعان في العاصمة الكينية نيروبي، اتفاقية دبلوماسية لإعادة العلاقات بين البلدين.فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل ، خلال مواجهتهما على "ملعب جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض ، في لقاء "السوبر كلاسيكو" .- الكويت ترصد زلزالاً قوته 4ر3 درجة جنوب منطقة الروضتين .16 نوفمبر- زلزال يضرب تشيلي ، بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر .زلزال يضرب إقليم بابوا الاندونيسي بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر .17 نوفمبر- تزايد أعداد المتظاهرين في وسط إيران ، لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على رفع أسعار البنزين.- تنديد وأستنكار أمريكي على إستخدام إيران للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين .18 نوفمبر- وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .جيش بوركينافاسو يعلن عن تمكنه من القضاء على 32 إرهابيًا شمال بوركينا فاسو .- مقتل 10 عمال واصابة 20 جريحا في قصف جوي على مصنع بسكويت بوادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس .القاطرة البحرية (رابغ-3) تتعرض لعملية خطف وسطو مسلح بجنوب البحر الأحمر من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.19 نوفمبر- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يصدر أمرًا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.- زلزال بلغت قوته 8ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط الأرجنتين.20 نوفمبر- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان .- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية يعبر عن رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.- مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات .21 نوفمبر- مقتل 18 مسلحًا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال بوركينا فاسو.- رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، يدين قيام إيران باعتماد سفير لميليشيا الحوثي الإرهابية وتسليمها مقر السفارة اليمنية في طهران .- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، يكشف عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "معرض الرياض للسيارات" بالجنادرية.22 نوفمبرصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله- يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية .صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتوج السائق البريطاني "سام بيرد" والفائزين في الجولة الأولى من سباق فورمولا إي .- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، بعد أن عرقل نظام طهران الاتصالات عبر الإنترنت، وسط احتجاجات عنيفة أثارها رفع أسعار البنزين.// يتبع //11:26ت م0076

23 نوفمبر- المملكة العربية السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 ، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية .- مقتل تسعة أشخاص جراءَ انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض التي تقع تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.- مصرع 29 شخصًا في كينيا جراء انزلاقات أرضية من الأمطار والعواصف العنيفة .- زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة جزيرة شيكوتان الروسية .- سيارة المستقبل (2030) تباع بـ 3.2 ملايين ريال سعودي في معرض الرياض للسيارات .صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يتوج البريطاني "أليكساندر سيمز" بجائزة المركز الأول للجولة الثانية لسباق "السعودية" فورمولا إي - الدرعية للسيارات .24 نوفمبر- تحطم طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبًا في مدينة غوما في شرق الكونغو الديمقراطية مما أسفر عن عدة وفيات.- فريق الهلال السعودي يتوج بكأس دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بنظامه الجديد، بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-صفر ، في إياب نهائي المسابقة الذي جمعها على ملعب سايتاما بمدينة سايتانا اليابانية.- زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية .- مقُتل أحد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان وأصابه اثنين في انفجار استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة كابول.25 نوفمبر-زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب منطقة قوانغشي جنوب الصين .- سقوط 27 قتيلاً خلال اشتباكات عسكرية عنيفة بمحاور جنوب شرق محافظة إدلب السورية وقعت بين مقاتلي الفصائل السورية وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.- اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بشان فلسطين، يؤكد رفضه الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات ويصفه بالتحول المؤسف الذي يقوض حل الدولتين.26 نوفمبر- زلزال بقوة 4ر6 درجات يضرب الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا. ويخلف عشرين قتيلا ، واصابه نحو 150 شخصاً بجروح .- زلزال بقوة 4ر5 درجات بمقياس ريختر يهز البوسنة .- المملكة العربية السعودية تقدم دعمًا ماليًا قيمته مليون وخمسمائة ألف دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو" .- إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية، بمبادرة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء .الفيضانات في جمهورية الكونجو الديقراطية تتسبب في مقتل 39 شخصاً .// يتبع //11:26ت م0077

27 نوفمبر- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل ، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.- إصابة عشرات العسكريين اللبنانيين في عدد من المناطق اللبنانية نتيجة الاشتباكات مع المتظاهرين .وقوع انفجار ضخم في مصنع كيميائي بولاية تكساس الأميركية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرأسان في قصر الوطن في أبو ظبي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.28 نوفمبر- إصابة 13 مدنيًا وتدمير عشرة منازل في انفجار سيارة مفخخة تابعة لحركة طالبان بأفغانستان .- مقتل 19 شخصًا في هجوم مسلح شنه متمردون شرقي الكونغو الديمقراطية .سقوط العشرات من المتظاهرين المحتجين بين قتيل وجريح بالرصاص الحي ، أطلقته القوات الأمنية في محاولة لتفريقهم بمدينة الناصرية بالعراق .ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية جنوب العراق إلى أكثر من 225 قتيلًا وجريحًا .- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة لتفقد الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام قرب كابول، ويلتقي بنظيره الأفغاني أشرف غني .29 نوفمبر- رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعلن عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته.أحداث شهر ديسمبر 2019 م :01 ديسمبر- المملكة العربية السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 م .- مجلس النواب العراقي يوافق في جلسة استثنائية عقدها على طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .- مقتل 69 شخصاً جراء المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة جنوب شرق إدلب .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشهدون، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.2 ديسمبر- مقتل 20 شخصًا في تبادل لإطلاق النار بين أعضاء من عصابات المخدرات وقوات الأمن شمالي المكسيك.- لقي ثلاثة من رجال الإنقاذ حتفهم في حادث تحطم مروحية خلال مهمة جنوبي فرنسا.- الأمم المتحدة تفتتح قمة المناخ في مدريد .03 ديسمبر- مصرع 15 شخصًا وإصابة العشرات في حريق بمصنع سيراميك بالخرطوم.- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك على هامش قمة حلف الناتو الـ 70 التي تستضيفها العاصمة البريطانية .// يتبع //11:26ت م0078

04 ديسمبر- ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر للزلازل إقليم مالوكو الإندونيسى .- مصرع 57 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل موريتانيا .05 ديسمبر- مقتل شخصين وإصابة آخر بحادث إطلاق نار في قاعدة بيرل هاربور الأمريكية .- ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر ،إقليم شينجيانج الصيني.- لقي ما لا يقل عن 132 شخصًا حتفهم إثر وقوع فيضانات عنيفة وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة في كينيا.06 ديسمبر- الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين "الشربا" يعقدون اجتماعهم الأول في الرياض ، لبدء مناقشة الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".- مصرع قيادي حوثي وتسعة من عناصر الميليشيا في كمين للجيش اليمني بصعدة.- مقتل ثلاثة جنود أميركيين في تحطم مروحية عسكرية بولاية مينيسوتا الأمريكية .- وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.- وقوع هجوم مسلح استهدف المتظاهرين السلميين المعتصمين بوسط بغداد.07 ديسمبر- الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تتبادلان السفراء بينهما، بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.- البريطاني "جوشوا" يتغلب على المكسيكي "رويز" ويستعيد لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة ، وذلك في النزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية .08 ديسمبر- مصرع 35 شخصًا على الأقل بحريق مصنع في نيودلهي.- منتخب البحرين الأول لكرة القدم يتوج بلقب كأس دورة الخليج العربي لكرة القدم الـ 24 ، عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل .09 ديسمبر- إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي .- ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات نتيجة الأمطار، غرب أوغندا إلى 26 شخصًا.10 ديسمبر- فقدت طائرة شحن تشيلية على متنها 38 شخصًا في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.- وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض ، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يبدأون أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بقصر الدرعية .- بدء أعمال القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في دورتها الثانية في الشارقة ، تحت شعار "محركات التغيير".- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.2 درجات .- بدء أعمال القمة التاسعة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والهادئ في كينيا، بمشاركة 17 رئيس دولة وممثلين من 79 دولة عضو في الرابطة.- زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غربي تركيا .- اختتام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وإصدار " إعلان الرياض ".// يتبع //11:26ت م0079

11 ديسمبر- الأمم المتحدة تعلن في مدريد عن مبادرة جديدة لمساعدة الدول النامية علي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في الدول النامية.- إصابة خمسة أشخاص في انفجار خارج قاعدة باجرام الأمريكية بأفغانستان .وذلك عندما فجر انتحاري نفسه .- إدراج شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) في السوق المالية السعودية ( تداول ) .- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات جديدة ضد ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وثمانية كيانات أخرى ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن.- مقتل ما لا يقل عن 70 جنديًا وفقد 30 آخرين إثر هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس في دولة النيجر بالقرب من الحدود المشتركة مع مالي.13 ديسمبر- لقي جندي واحد على الأقل مصرعه وأصيب 12 آخرون بعد أن اندلعت النيران في حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".- فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية .- عبد المجيد تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر .14 ديسمبر- فريق ريفر بليت يتوج بطلا لكأس الأرجنتين بفوزه على سينترال كوردوبا بثلاثية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يجتمع في الرياض، مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.- زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا.- زلزال بقوة خمس درجات يضرب جنوب إقليم شينجيانج الصيني .15 ديسمبر- زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين .- مصرع سبعة أشخاص جراء قصف بالبراميل المتفجرة نفذتها طائرات النظام السوري على بلدة معر شورين بريف معرة النعمان الشرقي.- بدأت في العاصمة النيجرية نيامي أعمال قمة استثنائية لقادة مجموعة دول الساحل الخمس، للتشاور بعد مجزرة "ايناتيس" في جمهورية النيجر.- السلطات الأردنية تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من أربعة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.- زلزالان يضربان محافظة المدية الجزائرية .- مقتل 15 شخصًا في هجوم لتنظيم " بوكو حرام " الإرهابي شمال شرق نيجيريا .16 ديسمبر- ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي شنها مسلحون في شرق الكونغو الديمقراطية إلى 43 قتيلًا.- البنك الدولي يمنح جمهورية مالي مبلغ 250 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في مالي.- مقتل 7 مدنين في هجوم مُسلح على قرية كانتارا في بوركينا فاسو .// يتبع //11:26ت م0080

17 ديسمبر- مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة ، إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.- الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.- شركة أرامكو السعودية تكمل صفقة الاستحواذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية , إذ تقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1,2 مليار دولار.18 ديسمبر- زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب إقليم سيتشوان الصيني.- زلزال بقوة 9ر5 درجات يضرب نيوزيلندا .- محتجون عراقيون يقطعون الطرق أمام الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوب بغداد للمطالبة بتوفير فرص للعمل.19 ديسمبر- زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب جزر فيجي .- مهاجم انتحاري يفجر نفسه بالقرب من فريق لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة "لاكي مروت" شمال غربي باكستان ، دون وقوع أي خسائر.- مقتل 14 شخصًا في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية غرب التشاد .- الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية في قصر الأمم للمؤتمرات.- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين .- مجلس جامعة الدول العربية يدين ويرفض قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس.20 ديسمبر- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .- مقتل 12 شخصًا في اشتباكات عرقية بمحافظة كروس ريفر جنوب نيجيريا.- دولة فلسطين ترحب بإعلان "المحكمة الجنائية الدولية" فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية .21 ديسمبر- ليفربول الإنجليزي يتوج للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تحقيقه انتصاراً صعباً على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.- فريق الهلال السعودي يخسر من فريق مونتيري المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 ، ليكون الفريق المكسيكي الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم ، والهلال رابعا ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.22 ديسمبر- آلاف المحتجين العراقيين يقدمون على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق ، مع الموعد الذي حددته السُلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.- صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، يوقعان في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون .- جدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس وتغلب عليه 3-1 ليتوج بكأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة في تاريخه، في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية للعام الثاني ، في ملعب جامعة الملك السعود في العاصمة الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة في مدينة جدة.23 ديسمبر- وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إثر نوبة قلبية بالمستشفى العسكري عين النعجة في العاصمة الجزائر.- النائب العام بالمملكة العربية السعودية يصدر بياناً بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ، ويعلن استكمال النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية والحكم على خمسة من المدعى عليهم بالقتل قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه - رحمه الله - .- مقتل 31 مسلحا من جماعة بوكو حرام في كمين نصبته قوات من الجيش النيجيري في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا .24 ديسمبر- رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمعان على هامش قمة ثلاثية مع رئيس الحكومة الصينية لي كه شيانغ في مدينة تشينغدو في الصين ، وبحثا خلال الاجتماع التوتر بشأن توقف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.// يتبع //11:27ت م0081

- زلزال بقوة ست درجات يضرب وسط كولومبيا .- المملكة العربية السعودية توقع مع دولة الكويت ، في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.- مصرع 28 شخصًا إثر سقوط حافلة بجزيرة سومطرة الإندونيسية .- مقتل سبعة جنود وعدد من المدنيين إثر هجوم في أربيندا شمال بوركينا فاسو.25 ديسمبر- زلزال بقوة 3ر6 درجات على مقياس ريختر يضرب كندا .26 ديسمبر- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، يطلق بحضور معالي وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت الدكتور خالد الفاضل شارة العد التنازلي للبدء باستئناف عمليات الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة، وذلك خلال زيارته لمقر عمليات الخفجي المشتركة.- لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم وفقد آخرون جراء غرق قارب على متنه مواطنين من جمهورية بنين كانوا قادمين من نيجيريا لحضور مناسبة دينية في بلادهم.- ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" في الفلبين إلى 16 قتيلا .- رصد ظاهرة الكسوف الحلقي في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية .- مقتل عشرة جنود في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو .27 ديسمبر- مصرع ما لا يقل عن سبعة أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا .- لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم بحادث سقوط طائرة كانت تقل 100 شخص قرب مدينة الما اتا في كازاخستان.- زلزال يضرب إيران بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية جنوب غربي إيران.- مقٌتل سبعة جنود و 80 ارهابيًا في هجوم على مركبة للجيش في أربيندا شمال بوركينا فاسو.- نزوح أكثر من 235 ألف شخص جراء التصعيد العسكري شمال غربي سوريا .- انفجار في مصنع طائرات قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا والأقليات في ميانمار .28 ديسمبر- مقُتل أكثر من 20 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو.- مقُتل عشرة جنود أفغان في هجوم شنّته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.29 ديسمبر- مقتل خمسة أشخاص في تحطم طائرة في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة الامريكية .- ارتفاع حصيلة إعصار فانفون في الفلبين إلى 41 شخصًا ، عندما ضرب وسط البلاد ، مع وجود العشرات من المصابين والمفقودين.- ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة.- الجيش الأمريكي يعلن قصف 5 مواقع لكتائب حزب الله بالعراق وسوريا بطائرات مسيرة .30 ديسمبر- مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب الصومالية إثر ثلاثة غارات جوية شنها الجيش الأمريكي، غداة اعتداء أدى إلى مقتل العشرات في مقديشو.- الأردن والعراق تتقدمان بملف مشترك لاستضافة كأس أمم آسيا 2027 .- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.6 درجات .// انتهى //11:27ت م0082