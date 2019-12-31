جدة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستمكن بفضل الله قسم المناظير و الجهاز الهضمي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة مريض من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء بعد أن أدت إلى حدوث شق طولي و نزيف بالمريء كادت أن تودي بحياته.وكان المريض قد حضر إلى طوارئ المستشفى بعد ست ساعات من تناوله لوجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم وعلقت قطعة من اللحم بداخل المريء مما سبب له آلام شديدة في المريء وقيء مستمر على مدى ست ساعات متواصلة و تم عمل أشعة للصدر و المريء للتأكد من عدم وجود ثقب بالمريء و من ثم تم نقله إلى وحدة المناظير لتقييم الحالة.وتبين بأن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء حتى استقرت في الجزء السفلي مما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء و قد أدت إلى حدوث شق طولي و نزيف بالمريء بالجزء السفلي و قد تم إزالتها -بحمد الله- عن طريق المنظار و بقي المريض تحت الملاحظة عدة أيام لإعطائه العلاج اللازم حتى استقرت حالته و تمكن من الخروج بصحة جيدة -والحمد لله- .// انتهى //11:27ت م0083