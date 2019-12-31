باريس 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأدانت فرنسا بشدة الهجمات الصاروخية الإرهابية الأخيرة على قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي التي أدّت إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة عدد من عناصر الخدمة الأمريكيين وأفراد عراقيين.وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الليلة الماضية تضامن باريس الكامل مع شركائها في التحالف لمواجهة هذه الهجمات غير المقبولة.وأضاف البيان أن فرنسا تجدد تمسكها باستقرار العراق وسيادته وستواصل العمل من أجل وقف التصعيد في العراق والمنطقة.وردًا على هذا الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ "ضربات دفاعية دقيقة" ضد مواقع تابعة لكتائب حزب الله الإرهابية في العراق وسوريا.// انتهى //11:37ت م0085