الدمام 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر، يوم السبت السادس عشر من الشهر الجاري، دورة علمية بعنوان " بيان فضل علم السلف على علم الخلف "، يقدمها أستاذ الفقه بقسم الشريعة في جامعة القصيم المدرس في الحرمين الشريفين الدكتور سامي بن محمد الصقير.وتأتي الدورة التي ستقام في جامع الشيخ إبراهيم العجمي بحي العليا بالخبر بعد صلاة الفجر. ضمن البرامج التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دنيهم ودنياهم.// انتهى //11:48ت م0090