تونس 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، قرب إعلان رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي عن تشكيلته الحكومية بعد ما يقارب من السبعة أسابيع من المشاورات مع عدد كبير من الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية، مشيرةً إلى أن السند السياسي والبرلماني للتشكيلة التي سيقترحها الجملي يبقى غامضا وهو ما يجعل مصادقة البرلمان على الحكومة أمر غير مضمون.وكتبت في سياق آخر، عن انتشار كثيف لعناصر الجيش التونسي على الشريط الحدودي التونسي الليبي في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها الجارة ليبيا.وأوردت صحف الثلاثاء في الشأن المغاربي، فحوى كلمة رئس أركان الجيش الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقرجية في اول كلمة له منذ توليه منصبه التي شدد فيها على أن الجيش الجزائري سيظل بالمرصاد في مواجهة من سماهم أعداء الوطن.وتحدثت في الشأن العربي، عن تكثيف جيش النظام السوري وطيران حليفه الروسي من قصف عدة مواقع للمعارضة المسلحة في مدينة إدلب، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.ونشرت صحف تونس حوصلة لأبرز الأحداث والقضايا التي شهدتها سنة 2019.// انتهى //11:50ت م0091