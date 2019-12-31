إسلام آباد 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء عمران خان عزم بلاده على مواصلة دعم الشعب الكشميري وإبراز القضية الكشميرية في المحافل الدولية لإيجاد الحل السلمي لها.واهتمت بإبداء باكستان قلقها لما يجري للمسلمين في الهند بسبب القوانين التمييزية الجديدة التي فرضتها الحكومة الهندية. وأشارت إلى وضع باكستان قواتها المسلحة في حالة تأهب تام للتصدي لأي هجوم مفاجئ عبر الحدود.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تأكيد حركة طالبان بأنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل فقط العمل على خفض للتصعيد.وعرجت إلى استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية الجديد، مما يجعل المستثمرين حذرين من ممارسة الأعمال التجارية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.// انتهى //11:55ت م0092