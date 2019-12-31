طريف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جمعية طريف الخيرية مبادرة سداد إيجارات الأسر الأشد حاجة بالتعاون مع منصة جود للإسكان ،وتشمل المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق .وبينت الجمعية أن شروط الاستحقاق تلزم أن تكون الأسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي ومستحقه في بوابة سكني ،وأن يكون عقد الإيجار إلكتروني موثق في موقع " إيجار ".// انتهى //12:01ت م0094