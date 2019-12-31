اجتماعي / "طريف الخيرية "تطلق مبادرة لسداد إيجارات المنازل بالتعاون مع منصة جود للإسكان
الثلاثاء 1441/5/5 هـ الموافق 2019/12/31 م واس
طريف 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واس
أطلقت جمعية طريف الخيرية مبادرة سداد إيجارات الأسر الأشد حاجة بالتعاون مع منصة جود للإسكان ،وتشمل المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق .
وبينت الجمعية أن شروط الاستحقاق تلزم أن تكون الأسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي ومستحقه في بوابة سكني ،وأن يكون عقد الإيجار إلكتروني موثق في موقع " إيجار ".
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12:01ت م
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