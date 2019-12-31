الدمام 05 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسنظمت لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة الإسكان - وكالة الإسكان التنموي - أمس لقاءاً للتعريف بمشاريع ومنتجات الإسكان التنموي، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي .وأوضح رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري أن اللقاء تناول شرح فكرة توفير وحدات سكنية قائمة على مبدأ حق الانتفاع، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين الأشد حاجة المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي، كما أستعرض مسارات توفير المنتجات السكنية، و مشاريع البيع على الخارطة، و منصة بناء، و شراء الوحدات الجاهزة، إضافة إلى شراء الأراضي المطورة .// انتهى //13:13ت م0112