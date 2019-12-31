مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسترأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الجلسة الرابعة من أعمال المجلس الاستشاري للعام ١٤٤١هـ.وافتتح معاليه الجلسة مشيداً بما أنجز من أعمال المجلس في المدة الماضية، حاثاً الأعضاء على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في الرئاسة والهادفة إلى تقديم الخدمة المميزة لقاصدي الحرمين الشريفين.وتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مسيرة التطوير في الرئاسة وما صاحب ذلك من تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ممن يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة عملية كافية.كما تمت مناقشة تقرير التحول الرقمي في إدارات الرئاسة، والالتزام القائم من قبل الإدارات كافة، كون الرئاسة سارعت إلى التحول الرقمي في شتى تعاملاتها، وتلقت الإشادة من الجهات المعنية في ما يتعلق بالتحول الرقمي.واستعرض المجلس "الذكاء الاصطناعي" وريادة الأعمال، وحرص معاليه المستمر على النهوض بهذا الجانب عبر إصدار قراره المتعلق بإنشاء إدارة تُعنى بالذكاء الاصطناعي وتتبع للإدارة العامة للمبادرات والريادة والابتكار.واختتمت الجلسة باستعراض الأعمال التي تمت من قبل مختلف إدارات الرئاسة العامة احتفاءً باللغة العربية في يومها العالمي، إضافة إلى متابعة ما استجد من أعمال.// انتهى //13:32ت م0118