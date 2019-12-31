الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين مؤخراً منصة المتجر الإلكتروني للجمعية في إطار تعزيز العلاقات مع الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وامتدادًا لنهج الجمعية في إرساء قواعد العمل المؤسسي بالاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة توجهها في تطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية والإدارية والشفافية.وقال مدير إدارة تقنية المعلومات بالجمعية عادل الضاحي : "إن ريادة جمعية الأطفال المعوقين في مجال العمل الخيري يحتم عليها أن تظل نموذجاً وطنياً مشرفاً ومتطوراً يعكس دورها البارز في المجتمع", مشيرًا إلى أن رصيد خبرات الجمعية على صعيد العمل الإداري وحرصها على تحديث أدواتها أسهم في تعظيم الاستفادة من خدماتها التأهيلية عبر مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.وأوضح أن الجمعية شهدت خلال الآونة الأخيرة نقلة نوعية على صعيد تقنية المعلومات، وذلك في إطار الخطة التطويرية لرقمنة جميع أعمال ومعاملات الجمعية إلكترونياً، التي تواكب التوسعات، والتحديثات الجارية في جميع مراكزها, مشيراً الى أن تدشين سمو رئيس المجلس للمتجر الإلكتروني يمثل انطلاقة قوية نحو تنمية موارد الجمعية لتلبية تطلعات المستفيدين من خدماتها على امتداد خريطة الوطن، حيث إن مؤسسات القطاع الخاص والأفراد من أهل الخير شركاء في كل الإنجازات التي حققتها الجمعية على مدى 35عامًا "بفضل من الله" تعالى، ولذلك كان من المهم تطوير أساليب التواصل معهم وفق متطلبات التفاعل الإيجابي والسريع.الجدير بالذكر أن الجمعية تشهد في هذه المرحلة حركة تطوير واسعة عبر منظومة من الإجراءات في مجالات الحوكمة والجودة وإدارة العمليات بين جميع إداراتها وفي مختلف مراكزها، بناء على إستراتيجية متكاملة لتحديث أساليب العمل وزيادة عدد المستفيدين من خدماتها.// انتهى //13:36ت م0120