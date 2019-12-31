الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعه للعام الجاري بمقرّ الهيئة أمس في الرياض، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحضور أصحاب المعالي وأعضاء المجلس.واستعرض المجلس في مستهل اجتماعه برنامج التحوّل الذي تعمل عليه الهيئة والمبادرات والمنجزات المحققة، كما ناقش المجلس عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها مجموعة من القرارات.ونوه المجلس في ختام جلسته على أهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، وذلك بما ينسجم مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:38ت م0121