مكة المكرمة 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م واسأبرمت أمانة العاصمة المقدسة "اليوم" عقداً لتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد رقم 5 و 6 بمبلغ (53.755.905) ريال مع إحدى الشركات الوطنية ذات الخبرة و المتخصصة في هذا المجال، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و وكيل الأمين للمشاريع المهندس زهير سقاط.وأوضح المهندس زهير سقاط أن هذا المشروع سوف يسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار الى خارج النطاق السكني، وابعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع "عامان" من تاريخ استلام الموقع، لافتاً إلى تمكن المواطنين من الاستفادة من القطع السكنية بالمخططات والبناء بها والبالغ عددها (4.203) قطعة سكنية.وبيّن "سقاط" أن الأمانة تولي مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى، وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها .// انتهى //13:49ت م0123