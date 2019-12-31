الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، دورة "ريادة الأعمال في منصات التواصل الاجتماعي"، التي استمرت لمدة 3 أيام بفندق ضيافة القرية بالأحساء.وهدفت الدورة إلى التعريف بأهم المنصات الاجتماعية والإعلامية في ريادة الأعمال، ومعرفة أساسيات مهارات النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ريادة الأعمال، والاطلاع على تقنيات البحث عن الخبر الريادي للوصول للمعلومة، وتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال في النصوص الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن "منشآت" ومن خلال دورتها الخاصة بريادة الأعمال استهدفت كل من رواد الأعمال، والإعلاميين والمؤثرين، وطلاب الجامعات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تأتي دورة صناعة الإعلام الريادي التي تنظمها "منشآت" لبناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، كذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.// انتهى //13:51ت م0124