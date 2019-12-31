بريدة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم المدير العام لمؤسسة العمار الزراعية ناصر العمار، وعدداً من منسوبي المؤسسة الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه تقريراً عن إنجازات المؤسسة في موسم التمور لعام 2019م، وما قدموه للشباب من خلال العمل مع مجلس شباب القصيم وإسهامهم بدعم الفعاليات التي ينفذها المجلس.وعبر سموه عن شكره وتقديره للجميع على جهودهم للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توطين الوظائف، منوهاً بالتعاون الذي كان بين المؤسسة ومجلس شباب القصيم وبذل الجهود والعطاء لتحقيق الأهداف المرسومة، ولخدمة شباب المنطقة وتوفير الفرص الوظيفية المتعددة لهم، مشيداً بالعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة لخدمة منتج التمور بالمنطقة، متطلعاً سموه إلى إحداث نقلة نوعية ومميزة لخدمة مزارعي ومنتجي ومسوقي التمور بالمنطقة.من جانبه أشاد مدير ومنسوبو مؤسسة العمار الزراعية بمتابعة سموه الدائمة، مشيراً إلى أن المؤسسة عملت ولا تزال تعمل على توطين الوظائف وتدعم الشباب ، وفقاً لتوجيهات سموه، كاشفاً أن هناك شراكات وعقود مع جهات ومؤسسات وطنية للمساعدة في تنمية وتحقيق نهضة هذه البلاد المباركة.حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.// انتهى //13:53ت م0125