الباحة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة على ميزانية أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها للعام المالي ٢٠٢٠ م ، التي شملت مشروعات (تشغيل وصيانة) ومبادرات لمشروعات البنية التحتية للمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، الذي قدم لسموه شرحاً عن المشروعات الجديدة التي تضمنتها الميزانية ، التي تشمل السفلتة والأرصفة والإنارة، وتحسين وتجميل المداخل للمدن، وتنظيم التقاطعات ونزع الملكيات، وتصريف مياه السيول والأمطار، وإنشاء الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية، والدراسات والإشراف، وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل القرى التراثية ، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستنفذ في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.واستعرض الدكتور السواط ، سير العمل في بعض المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة حالياً وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز ، مثمناً لسموه اهتمامه ومتابعته لكافة المشروعات البلدية بالمنطقة.ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم الكبير الذي تحظى به منطقة الباحة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - واهتمامها بالمشروعات التنموية التي توجه بالأساس لخدمة المواطن ، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تهم المواطن والمنطقة ، حاثاً في الوقت ذاته على مضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ تلك المشروعات على أعلى المواصفات وفي وقتها المحدد.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:59ت م0157