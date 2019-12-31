الدمام 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، على التقرير الختامي لأعمال مجلس الإدارة المؤقت لجمعية "اطعام"، الذي قدمه رئيس المجلس عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، بحضور أعضاء المجلس.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به القطاع غير الربحي من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة - أعزها الله - أسهم في تحقيق القطاع لقفزات متواصلة، مكنته من أن يكون نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي، وبينت القدرات التي يتمتع بها أفراد المجتمع، وحبهم ومبادرتهم للخير.وأكد سموه على ضرورة أن تتواصل الجهود التوعوية للحفاظ على النعمة، وصولاً إلى الجهود الوقائية، التي ترسخ قيمة هذه النعمة، وما عاناه الأجداد في قديم الزمن من ضيق الحال والمعيشة، وما نحن فيه اليوم من نعمة متواصلة، نحمد الله عليها، منوها بأهمية تعزيز جهود التوعية في الجيل الناشئ.وهنأ سموه الجمعية حصولها على جائزة (غلوبال العالمية)، لأفضل جمعية على مستوى الوطن العربي في العام 2019م، والتي حازت عليها الجمعية في المملكة المغربية الشقيقة.من جهته أعرب الراجحي، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لمسيرة "إطعام"، الأمر الذي أسهم في استمرار وتواصل تميز مسيرة الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد في فبراير المقبل لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.// انتهى //15:00ت م0158