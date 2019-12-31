مكة المكرمة 05 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسأعلنت شركة وادي مكة للاستثمار التابعة لشركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى عن توقيع اتفاقية أولية استثمارية مع الشركة الناشئة بافجين “Pavegen” بجولتها الاستثمارية الأولى (SERIES A)، ضمن عدد من المستثمرين الدوليين.وأوضح رئيس مجلس مديرين شركة وادي مكة للاستثمار – ورئيس لجنة الاستثمار المهندس خالد عبد الغني سليماني أن الشركة قد ناقشت مع فريق عمل شركة بافجين "Pavegen" دراسة إمكانية تطبيق تقنية الألواح وجمع البيانات في مناطق معينة بالعاصمة المقدسة والتي بدورها تساهم في عملية توفير الطاقة النظيفة وجمع البيانات اللازمة للاستفادة منها في تسهيل عملية إدارة الحشود على سبيل المثال وغيرها من العمليات الأخرى.وأضاف بأن شركة وادي مكة للاستثمار تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والدولية التي تقدم خدمات وتقنيات تحسِّن وتطور من جودة خدمات قطاع الحج والعمرة وذلك سعياً في جعل مكة المكرمة مدينة ذكية ورحلة الحج والعمرة أكثر سهولة ويسر، وهذا يتطلب جذب للشركات الناشئة الدولية والاستثمار بها وتمكينها من الدخول في السوق السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد المحلي عن طريق تبادل الخبرات ونقل المعرفة للشباب السعودي.يذكر إلى ان شركة وادي مكة للاستثمار هي الذراع الاستثماري لشركة وادي مكة للتقنية المملوكة بالكامل لجامعه أم القرى، وتمتلك الشركة ثلاث محافظ استثمارية، ثالث هذه المحافظ هي المحفظة الاستثمارية المختصة باستثمارات الشركة في الشركات الناشئة بالمراحل المتقدمة (Series A) والتي يتمحور نشاطها في المجالات والتقنيات المتخصصة في تحسين منظومة الحج والعمرة.// انتهى //15:03ت م0159