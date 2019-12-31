المدينة المنورة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستقدم إدارة التأهيل بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري البرنامج النوعي "اكتفاء "، الذي يستهدف تأهيل 60% من الأسر المستفيدة من الجمعية لتحويلها من الرعوية إلى الاكتفاء والإنتاج خلال 6 سنوات، عن طريق عدد من المبادرات والمشاريع التي تحقق التنمية المستدامة للمستفيدين .وتضم هذه المبادرات مبادرة "مركز التأهيل النسائي" الذي يؤهل المنتسبات للمركز بعد التخرج لسوق العمل الحر في 7 مسارات، وهي المطبخ النسائي، وصناعة إكسسوارات المنزل، وإدارة الحفلات وتجهيز البوفيهات، والمشغل النسائي وتجهيز العرائس، وصناعة الحليّ، وإدارة المقاصف المدرسية ودور الحضانة ، أما مبادرة "وظيفتي" فتستهدف أبناء الأسر المستفيدة ويتم من خلالها العمل لتحقيق الهدف من خلال 3 مسارات، هي التوظيف المباشر في سوق العمل، والمنح الدراسية ( التدريب المنتهي بالتوظيف طويل الأجل )، والتدريب القصير ( المؤهل للحصول على وظيفة ) .أما مبادرة "تحسين" فهي مبادرة للمساعدة في إيجاد عمل إضافي آخر لرب الأسرة بهدف تحسين دخل الأسرة ، فيما تستهدف مبادرة مشاريع تنموية استثمارية استقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية في بعض المحافظات التي ستسهم في خلق فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة بحسب الإمكانات والحاجة.فيما توفر مبادرة "مسكن" مسكناً للأسر التي يستقطع إيجار السكن أكثر من ثلث دخلها، وفي حال توفر سكن تستغني بدخلها عن الجمعية ، وتدعم مبادرة "أسرة منتجة" مشاريع الأسر المنتجة ماديا وإعلاميا وتسويقيا ، في حين تدعم وتوفر مبادرة "أكشاك" بيع أكشاك للاستثمار الحر بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ، بينما تقدم مبادرة "صندوق طموح" قروضاً ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة ورعايتها إعلاميا وتسويقيا.أما مبادرة "الورش المتنقلة" فتوفر سيارات متنقلة مجهزة بعدد من التخصصات المهنية، وهي صيانة الجوال والحاسب والأجهزة الكهربائية، وصيانة سباكة وكهرباء المباني والمنشآت، وصيانة السيارات، حيث يشترط للحصول على الورشة المتنقلة شهادة من الكلية التقنية أو الثانوية الصناعية أو المعهد المهني .// انتهى /15:05ت م0160