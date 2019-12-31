الدمام 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسجددت غرفة الشرقية صلاحية جميع شهادات أنظمة الجودة المعتمدة لديها، والتي تشمل شهادة شكاوي العملاء "آيزو 2014:10002" ، وشهادة نظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، وشهادة نظام إدارة أمن المعلومات "آيزو27001:2013 "، وشهادة استمرارية الأعمال "آيزو 2012:22301 "،حيث تمكنت الغرفة من إتمام كل المتطلبات لضمان استمرار صلاحية الشهادات على مستوى جميع إداراتها و فروعها و مراكز خدماتها، من حيث توفير كافة الاحتياجات اللازمة و تدريب الكوادر البشرية .وأوضح أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن الغرفة تسعى لتطبيق أنظمة الجودة في أعمالها الإدارية و أنشطتها، و فعالياتها، مما أهلها للحصول على هذه الشهادات، ومنحها صلاحية تجديدها أيضا ، مثمنًا الجهود التي بذلت من قبل الجهاز التنفيذي في الغرفة.وأضاف الوابل، أن الغرفة قامت خلال العام الماضي بمجموعة فعاليات تتصل بموضوع الجودة مباشرة، إذ تعاونت مع الجهات الحكومية المعنية بالجودة، ونفذت برامج مختلفة بمهنية عالية طابقت جودتها المواصفات و المقاييس العالمية، في هذا المجال ، كما نفذت تجربة تسيير الأعمال الرئيسية للغرفة من فرعها بمحافظة الجبيل، لمدة يوم كامل تطبيقًا لمتطلبات نظام استمرارية الأعمال "آيزو 2012:22301 " و أيضا قامت بتنفيذ استبانة لقياس رضا مشتركيها عن الخدمات التي تقدمها الغرفة لهم، بالإضافة الى تنفيذ تجارب الاخلاء الفرضية.// انتهى //15:07ت م0161