الرياض 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسكرّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مكتبه بديوان الوزارة أمس, المدير العام السابق للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين, تقديراً لجهوده المتميزة وإسهاماته الفاعلة في مجال نشر ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء وتطوير خدمات المركز وتفعيل مهامه لأكثر من 25 عاما كانت حافلة بالإنجازات المشهودة والمبادرات النوعية التي أسهمت بفضل الله في دفع مسيرة العمل بالمركز, وكذلك لبرنامج زراعة الاعضاء على مستوى المملكة.مما يذكر أن الدكتور فيصل شاهين طبيب استشاري شغل منصب المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاءSCOT من عام1993 إلى عام2018.// انتهى //15:14ت م0163