جدة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واسشاركت منظمة التعاون الإسلامي في مراقبة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الأول في غينيا بيساو.وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن ارتياحه لنجاح الانتخابات التي جرت في جو من الهدوء والسلام، مهنئاً شعب غينيا بيساو على مشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية.وأعرب العثيمين عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة على طريق إحلال السلام، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية لصالح شعب غينيا بيساو.// انتهى //15:15ت م0165