الباحة 05 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 31 ديسمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئاسة الفخرية لجمعية أبواب للعمل التطوعي.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أبواب للعمل التطوعي الدكتور عبدالرحمن بن نغيش العلياني ، يرافقه أعضاء الجمعية.ورحب سمو أمير منطقة الباحة ، بالعلياني ومرافقيه ، مباركاً سموه تأسيس الجمعية ، ومتمنياً لهم التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.واستمع سموه إلى شرح مفصل من الدكتور عبدالرحمن العلياني عن الجمعية التي صدرت موافقة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها بمنطقة الباحة وتشمل خدماتها مدينة الباحة وجميع المحافظات ، مبيناً أن الجمعية تسعى إلى تنظيم الأعمال التطوعية بالمنطقة وتوحيد تلك الجهود لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،في مجال تشجيع العمل التطوعي وتمكين المتطوعين والوصول بعددهم إلى مليون متطوع.وأشار إلى أن جمعية أبواب التي تعد أول جمعية متخصصة في مجال العمل التطوعي بالمنطقة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتوحيد الجهود التطوعية لكافة الجهات بالمنطقة ومساندة الجهات الأهلية من خلال تأسيس وحدات العمل التطوعي وبناء وابتكار المبادرات التطوعية النوعية التي تحقق الاحتياجات التنموية بالمنطقة ، كما تهدف إلى تأهيل وتمكين المتطوعين وتوجيهم وفق اتجاهاتهم و قدراتهم كما تقوم بإجراء الدراسات المسحية والبحوث الإجرائية والدراسات الاستشارية في مجال العمل التطوعي.وأشاد سمو أمير المنطقة بأهداف الجمعية وخططها في تشجيع العمل التطوعي الذي يعد سمة من سمات أبناء هذا الوطن الغالي ، مؤكداً سموه أن التطوع هو ركيزة أساسية لخدمة المجتمع ويأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بالعمل التطوعي وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:16ت م0166